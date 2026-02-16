"Ravalera", el término que ha tensado el pleno de Tavernes de la Valldigna

El pleno extraordinario celebrado esta mañana en Tavernes de la Valldigna se ha tensionado después de que la portavoz del Partido Popular, Eva Palomares, calificara a la alcaldesa de la localidad, Lara Romero, con el término "ravalera". El concepto ha sido utilizado después de que la primera edil levantara el tono durante su intervención. La propia Romero ha afeado a la concejala por "las muestras de mala educación". "Voy a denunciarla. Estoy cansada de tantas muestras de mala educación. Yo levanto la voz como lo hace cualquiera. No voy a tolerar que me llame ravalera", ha afirmado la alcaldesa. Sin embargo, según ha podido saber este diario, Romero no llevará a cabo ninguna actuación, aunque ha solicitado al secretario del ayuntamiento que el insulto constara literalmente en el acta de la sesión.

Romero ha puesto como ejemplo a la concejala de Cullera, Marta Tur. En sus palabras, "es concejala, una buena persona y tiene una formación. No voy a tolerar esa connotación". Palomares ha lamentado este uso. "Retiro la palabra. No quería insultarla", ha señalado.

Los socialistas de Tavernes también han denunciado la actitud "clasista e intolerable” de la portavoz popular. El partido señala que "este ataque verbal traspasa los límites de la crítica política y entra en el terreno de la falta de respeto institucional y personal". “No es un comentario inocente ni casual. Es una expresión cargada de desprecio que revela una manera de entender la sociedad basada en ciudadanos de primera y de segunda”, ha señalado Romero.

“No toleraré que usted catalogue a las personas que viven en el Raval, de cualquier pueblo o ciudad, con esa carga negativa”, ha replicado la alcaldesa, que ha defendido su derecho a modular el tono del debate igual que lo hacen sus homólogos masculinos sin recibir calificativos despectivos.

Respuesta de la concejal de Cullera

La edil de Cullera, Marta Tur, también ha respondido al PP. "Orgullosa de haber nacido en el Raval. Orgullosa de ser ravalera", ha expresado en una publicación difundida en sus redes sociales, donde ha insistido en que "lo que para algunos es un intento de insulto, para mí es raíz, memoria y dignidad. El Raval es casa". Además, ha reiterado que "una palabra que habla de barrio, de vida y de gente trabajadora no puede convertirse en menosprecio porque detrás de "ravalera" hay historias, familias y calles llenas de orgullo. No saben que, cuando la pronuncian, dicen una palabra llena de vida"-