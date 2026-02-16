Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatan a un hombre de 77 años tras una fuerte caída durante una ruta por el castillo de Gandia

El varón recibió las primeras atenciones sanitarios en el lugar de los hechos

Rescate del varón.

Rescate del varón. / Consorci Provincial de Bombers

Redacción Levante-EMV

Gandia

Un hombre de 77 años ha sido rescatado hoy por los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia tras haber sufrido una fuerte caída mientras realizaba una ruta por el castillo de Gandia.

Los rescatadores del Grupo Especial de Rescate en Altura se han movilizado sobre las 14:12 h tras recibir el aviso. El helicóptero V-990 del consorcio, acompañado de un médico, llegó al lugar de los hechos junto a bomberos y el sargento de Gandia. El hombre recibió las primeras atenciones sanitarias e, inmediatamente, fue estabilizado e inmovilizado para su traslado aéreo, siendo posteriormente transferido en la helisuperficie de Alzira a medios sanitarios.

