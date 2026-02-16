Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los vecinos desalojados en Bellreguard podrán volver hoy a sus casas tras no detectar daños estructurales

Por el momento sólo podrán utilizar dos de los cuatro ascensores y la escalera se clausura de manera preventiva

El derrumbe, el viernes pasado, afectó a una parte de la fachada de un bloque de la playa

El alcalde, con técnicos y Policía Local en una visita a la zona.

Josep Camacho

Gandia

Los vecinos de Bellreguard que fueron desalojados de su finca el viernes pasado por el ayuntamiento tras hundirse una parte del lienzo de la fachada lateral, debido a las fuertes rachas de viento del temporal Oriana, podrán regresar este lunes a partir del mediodía a sus viviendas, según confirmó el alcalde, Àlex Ruiz.

Los hechos sucedieron en el edificio Mirador, en la playa, y también afectaron, de forma más leve, a un bloque contiguo. No hubo daños personales y tampoco estructurales, a pesar de que se trata de una finca de 215 viviendas. Fueron desalojadas 30 personas y regresará una veintena de vecinos.

El derrumbe afectó al foso de dos ascensores. Por el momento se van a clausurar esos elevadores, y también la escalera, y los vecinos tendrán que usar los dos ascensores restantes que sí están operativos. No hay peligro de derrumbe, y de la reparación se hará cargo la comunidad.

El alcalde expresó su agradecimiento a la secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez, "por ponernos la ayuda a disposición impecablemente", y al conseller Juan Carlos Valderrama "por su preocupación" sobre el suceso.

Asimismo, agradeció a los operarios y técnicos municipales, a los agentes de la Policía Local, Guardia Civil, UME y personal de Cruz Roja, y al Hotel Borgia de Gandia, por el trato prestado a los vecinos el pasado fin de semana.

