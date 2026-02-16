Los vecinos desalojados en Bellreguard podrán volver hoy a sus casas tras no detectar daños estructurales

Los vecinos de Bellreguard que fueron desalojados de su finca el viernes pasado por el ayuntamiento tras hundirse una parte del lienzo de la fachada lateral, debido a las fuertes rachas de viento del temporal Oriana, podrán regresar este lunes a partir del mediodía a sus viviendas, según confirmó el alcalde, Àlex Ruiz.

Los hechos sucedieron en el edificio Mirador, en la playa, y también afectaron, de forma más leve, a un bloque contiguo. No hubo daños personales y tampoco estructurales, a pesar de que se trata de una finca de 215 viviendas. Fueron desalojadas 30 personas y regresará una veintena de vecinos.

El derrumbe afectó al foso de dos ascensores. Por el momento se van a clausurar esos elevadores, y también la escalera, y los vecinos tendrán que usar los dos ascensores restantes que sí están operativos. No hay peligro de derrumbe, y de la reparación se hará cargo la comunidad.

El alcalde expresó su agradecimiento a la secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez, "por ponernos la ayuda a disposición impecablemente", y al conseller Juan Carlos Valderrama "por su preocupación" sobre el suceso.

Asimismo, agradeció a los operarios y técnicos municipales, a los agentes de la Policía Local, Guardia Civil, UME y personal de Cruz Roja, y al Hotel Borgia de Gandia, por el trato prestado a los vecinos el pasado fin de semana.