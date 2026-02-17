Un año del asesinato de Torró: Un funeral con honores de alcalde

Tras el asesinato del exalcalde de Gandia Arturo Torró, sobre cuya investigación el domingo pasado Levante-EMV publicó más detalles, tuvo lugar el funeral, en la mañana del sábado, 22 de febrero de 2025, en la Colegiata. Fue una ceremonia en la que el político recibió los honores de alcalde que protocolariamente le correspondían, aunque en ese momento no lo era, puesto que había gobernado entre los años 2011 y 2015.

Por tanto, los servicios municipales de Protocolo, por una parte, y el abad, para la ceremonia religiosa, por otra, se pusieron a organizar cómo sería el funeral. En estos casos el ayuntamiento se presta a colaborar en las pompas fúnebres, siempre desde el punto de vista laico, y es la familia la que decide libremente cómo quieren que se desarrolle. También sucedió así con el fallecimiento de concejal del PP Toni Rodríguez, en mayo de 2021.

En primer lugar el alcalde, José Manuel Prieto, decretó tres días de luto oficial, que supuso bajar las banderas oficiales a media asta, un minuto de silencio, que tuvo lugar el día anterior, y la anulación de los actos oficiales organizados por el ayuntamiento.

La familia, si hubiera querido, también habría podido solicitar la capilla ardiente en el salón de plenos, de cuerpo presente o no, con un horario para visitas de la ciudadanía. También se suele colocar un libro de condolencias y un cuadro con la imagen del difunto, pero en este caso no se hizo. El ayuntamiento les entregó una bandera de Gandia, que colocaron sobre el ataúd.

El féretro llegó a mediodía desde la calle Sant Pasqual escoltado por una patrulla de policías locales y recibido por la Corporación municipal formando una fila. Después fue portado a hombros hacia la iglesia por familiares, amigos y compañeros del PP. Mientras, varios agentes de la Policía Local vestidos de gala lo custodiaron y desfilaron unos metros por una plaza Major abarrotada, sobre una alfombra azul, para finalmente entrar en el templo, que a esa hora ya tenía un aforo más que completo. En la misa a la derecha se situó la familia y a la izquierda los miembros de la Corporación local.

Agustí Perales Iborra

Entre los políticos del PP presentes estuvieron los presidentes local y de honor de Gandia, respectivamente, Víctor Soler y Vicente Rocher, el secretario general del PP de la Comunitat Valenciana y actual presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y los exalcaldes Alfonso Rus (Xàtiva) y Emilio Llopis (el Genovés), además de múltiples cargos de la Safor.

El presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, entre los asistentes. / Perales Iborra

Durante la ceremonia, hubo tres momentos especialmente emotivos. Primero, en la plaza Major. y justo antes de entrar al templo, cuando su hijo Arturo pidió a los presentes "un aplauso para mi padre". Posterirmente tuvo lugar la homilía del abad, en la que aseguró que en la ciudad "estamos consternados, afligidos e indignados" y, por último, desde el altar se pronunciaron las palabras de sus dos hijos, Sara y Arturo. El funeral se cerró con el himno de la Comunitat Valenciana y sus restos fueron trasladados al cementerio de l'Alcúdia, su localidad natal.