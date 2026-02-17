Arrancan las anheladas obras de la estación de tren de Tavernes de la Valldigna tras más de dos años de parálisis

Luz verde a las obras de la estación de trenes de Tavernes de la Valldigna tras dos años de parálisis. Renfe ha comunicado que los trabajos se han reiniciado hoy. Las mejores qu, cuentan con una inversión de 3,6 millones de euros, incluyen la ejecución de un paso inferior, la reforma integral del edificio de viajeros, adecuación de los andenes, nuevas instalaciones y acondicionamiento y reorganización del aparcamiento y accesos a la estación.

Estos trabajos se iniciaron en julio de 2021, pero se paralizaron en enero de 2023 debido a dificultades económicas de la empresa adjudicataria. No obstante, mientras se resolvía el proceso, en febrero de 2024, Renfe aprobó intervenciones de urgencia para la consolidación de la obra paralizada y llevó a cabo la mejora de los accesos a la estación, el encaminamiento de los viajeros por la zona de obras y la iluminación exterior.

En julio de 2025, con una inversión de 556.725 euros, se colocaron pantallas para la protección de los muros del borde de andén y de postes de electrificación o arquetas.

La obra se ha adjudicado por un importe de 3.622.481 euros y el plazo de ejecución es de un año.

Las intervenciones incluyen la ejecución de un paso inferior junto al edificio de la estación, con ascensores y escaleras fijas para dar acceso a los viajeros, entre andenes, prolongación de los andenes y adaptación de la altura de los bordes de andén al gálibo ferroviario, ensanchamiento del andén número 2, pavimentos podotáctiles, línea de seguridad, suelo antideslizante, además de nuevos encaminamientos en el acceso a la estación, vestíbulo y paso inferior, que incluye indicaciones en braille. También se colocarán marquesinas de acero cubriendo los accesos al paso inferior.

La compañía también tiene prevista una remodelación integral del edificio de viajeros, se creará un muro AVI (atención, venta e información) de servicio al viajero, una oficina de gestión, aseo y vestuario para el personal de la estación, dos aseos públicos, uno de ellos adaptado, cuarto de limpieza y cuartos técnicos.

El sistema de iluminación convencional se sustituirá por luminarias LED para obtener niveles lumínicos adecuados a la accesibilidad y con el fin de mejorar la eficiencia energética se instalará un grupo electrógeno insonorizado en la estación y nuevos equipos de climatización para las nuevas oficinas. Por otro lado, se realizarán otras actuaciones como pintura y cerramiento de la estación.

Se prevé adaptar la rampa y escalera de acceso a la estación, creación de zonas ajardinadas en el exterior e integración de peldañeado y rampa para personas con movilidad reducida. Por otro lado, se reorganizará la zona de acceso interna, integrando la parada de autobús a la que se le colocará una marquesina. Se va a proceder a la demolición del antiguo muelle para la creación del aparcamiento en batería, con zona de arbolado en el centro. El nuevo aparcamiento contará con un total de 282 plazas de las cuales 271 son de turismos, 5 para P.M.R., 3 para taxis y 3 de Kiss & Ride. Habrá también 10 plazas para motocicletas.

La intervención, supone la mejora de la accesibilidad con la reducción de barreras arquitectónicas con sus respectivos elementos señalizadores. La estación de Tavernes de la Valldigna pertenece a la línea C1 de Cercanías del Núcleo de València y cuenta, actualmente, con 1.400 viajeros diarios.