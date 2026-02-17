El CA Gandia Alpesa sube al podio a por la medalla de bronce en el Nacional de 10 km en ruta

Ibiza ha dictado sentencia en el Campeonato de España de 10 km en ruta, coronando a los y las mejores atletas individuales y por clubes en la competición disputada este domingo pasado, 15 de febrero de 2026.

Entre los destacados aparece el Club Atletisme Gandia Alpesa, que ha subido al podio como tercer clasificado por equipos en la categoría máster 50 con Vicent Jesús Segrelles Quilis (5º clasificado individual con un crono de 33 minutos y 32 segundos); Javier Marqués Montilla (10º con 34,46); Pere Lluís Garcia Reig (14º con 35 minutos justos) y Diego Vidal Bataller (20º en un tiempo de 35,51).

Noticias relacionadas

El tiempo acumulado de los corredores gandienses fue de 1 hora, 43 minutos y 18 segundos, clasificándose por detrás del segundo clasificado y medalla de plata, el Beste Bira Loiu de Vizcaya (1,41,44) y del campeón, el Atletismo Albacete, que invirtió 1 hora, 40 minutos y 50 segundos en completar la distancia.