El CA Safor Teika compite en los Campeonatos de España de 10.000 metros y en el de Marcha

El Club d’Atletisme Safor Teika de Gandia ha estado presente en tres campeonatos de España el pasado fin de semana. En el Campeonato de España de 10.000 Metros Absoluto, que se disputó en Ibiza el domingo, acudió un equipo "groguet" formado por Carla Breco, Neus Mas y María Guzmán. Quedaron en séptima posición, en una prueba que ganó el Vicky Foods Athletics. A nivel individual María Guzmán fue la 27ª con un tiempo de 35 minutos y 49 segundos, Carla Breco la 28ª con 35.49, y Neus Mas la 44ª con 38.19. Con estas atletas se desplazó el entrenador Pau Roig.

El domingo en Cieza (Murcia) hubo dos competiciones más. Por una parte, el Campeonato de España de Marcha y por Federaciones Autonómicas Sub16 y Sub20, donde compitió María Llanos. Con la selección valenciana Sub16 fue quinta en los 5 km, y la 24ª a nivel individual con 28:05.

Noticias relacionadas

Y por otra parte, la primera edición del Campeonato de España de Marcha de Maratón, una novedosa prueba que recoge el testigo de los anteriores 50 km marcha y, posteriormente, 35 km marcha. Allí compitió María Muñoz, pero acabó retirándose.