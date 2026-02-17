Dos cocineros de la Safor se estrenan con un Sol Repsol

Dos restaurantes regentados por dos cocineros saforenses se han estrenado en el prestigioso certamen gastronómico de los Soles Repsol 2026, con un galardón para cada uno. Se trata de Ausiàs Signes, de Barx, que regenta el Restaurant Ausiàs, en Pedreguer, y de Mar Soler, de Gandia, que está al frente del 2 Estaciones, en el barrio de Russafa de València. La gala de entrega de premios se celebró el lunes en Tarragona.

Ambos expresaron su alegría y a la vez sorpresa por el premio, ya que no se presentan candidaturas, sino que lo deciden unos inspectores que acuden de manera secreta a los establecimientos. Para Signes este Sol es "la consecuencia del trabajo diario, no debe ser una meta, sino un estímulo" y agradeció también a su equipo de trabajadores.

Ausiàs sigue vinculado a Barx, donde reside su familia, aunque él está fuera desde hace más de una década. Entre 2021 y 2024 trabajó en Huesca y hace dos años abrió su local en Pedreguer. Ha recibido otros galardones, entre los que destaca haber sido cocinero revelación en Madrid Fusión o estar este año en el "top 10" de la guía de los "55 Mejores Restaurantes de la Comunitat Valenciana", de Santos Ruiz, y que edita Prensa Ibérica, junto a otros grandes, como su paisano Ricard Camarena. En el local, con apenas siete mesas, cuenta con el apoyo de su mujer, Felicia Guerra, pastelera y cocinera al unísono.

Mar Soler y su pareja recogen el Sol. / Levante-EMV

Por su parte, Mar Soler considera que el premio "avala el trabajo que venimos haciendo desde hace una década en el 2 Estaciones, donde ofrecemos producto de temporada y renovamos la carta cada estación del año".

La vida también le llevó fuera de Gandia, y abrió en Russafa cuando el barrio estaba en plena eclosión, pero sigue manteniendo sus raíces en la capital de la Safor. Es licenciada en ADE por la Universitat de València y también se ha formado en gestión de restaurantes.

El local es un bistró informal en el que le acompaña su pareja, el chef burgalés Alberto Alonso. Además del Sol de Repsol su restaurante también figura en la lista "Bib Gourmand" de la Guía Michelin por su relación calidad-precio o el premio a Gastronomía Sostenible otorgado por Hostelería València en 2025.

En esta edición la Comunitat Valenciana ha alcanzado los 68 restaurantes galardonados con Soles Repsol.