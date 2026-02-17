Copa para la UE Tavernes y Liga de Segunda FFCV con el UD Oliva vs UD Portuarios Disarp a puerta cerrada

Este miércoles, 18 de febrero, es día de fútbol para algunos equipos de la comarca. La UE Tavernes juega a las 20.30 horas en Massanassa el partido único de octavos de final de La Nostra Copa que fue aplazado la pasada semana.

Los "rogets" parten como favoritos porque son de categoría superior (Lliga Comunitat) a un Massanassa CF, cuarto clasificado en el grupo tercero de Primera FFCV que ya ha eliminado a otros rivales teóricamente superiores.

La UE Tavernes ha confirmado que el próximo partido de Liga se jugará el domingo, 22 de febrero, a las 17 horas, en el Municipal. Se cambia de sábado a domingo para no coincidir con la Cavalcada del Ninot de las Fallas. El rival será el Riba-rroja CF, rival directo de los de la Valldigna por la promoción de ascenso.

Por otro lado, el Camp El Morer de Oliva acoge este miércoles, a puerta cerrada, la reanudación del partido de la Liga de Primera FFCV entre el equipo local y la UD Portuarios Disarp.

Este choque fue suspendido por el árbitro por graves incidentes en el minuto 61 con el resultado de 2-1 a favor de la UD Oliva en la jornada del 24-25 de enero. El comité fijó el encuentro para el día 11, pero finalmente se programó para el día 18.

La UD Oliva, líder de la Liga en Segunda FFCV, también tiene pendiente el partido de octavos de final de La Nostra Copa que le debe enfrentar al Novelda CF. Este choque se disputará el miércoles, 4 de marzo, según la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana.