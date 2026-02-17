Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cortan la N-332 a su paso por Tavernes por la caída del cartel publicitario: Estos son los itinerarios alternativos

Los operarios trabajan en su retirada para evitar daños personales y materiales

Parte del cartel depositado en el suelo.

Parte del cartel depositado en el suelo. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Gandia

Los conductores que circulen hoy por la N-332 a su paso por el término municipal de Tavernes de la Valldigna, entre el tramo 235 y 238, se habrán llevado una sorpresa, ya que el acceso a la altura de la gasolinera BP está cortado.

Como ya informó ayer Levante-EMV, las fuertes rachas de viento provocaron la caída de un cartel publicitario, por lo que la Policía Local de Tavernes de la Valldigna trabaja durante las últimas horas en su retirada. Durante el día de ayer, se alcanzaron hasta 75 kilómetros por hora en esta localidad.

La caída no había provocado ningún daño material ni personal, pero los agentes solicitaban durante la tarde de ayer colaboración ciudadana para retirar o desplazar los vehículos ubicados en este aparcamiento con el fin de agilizar los trabajos de retirada del panel.

La peligrosa situación ha comportado algunas restricciones de tráfico. Así, como han informado desde la Dirección General de Tráfico, no podrá circular por esta zona cualquier tipo de vehículo. Los camiones pesados serán desviados por la AP7 (PK 229-244), mientras que los turismos, camiones ligeros y ciclomotores deberán circular por CV-605 y CV-603.

