Cortan la N-332 a su paso por Tavernes por la caída del cartel publicitario: Estos son los itinerarios alternativos
Los operarios trabajan en su retirada para evitar daños personales y materiales
Los conductores que circulen hoy por la N-332 a su paso por el término municipal de Tavernes de la Valldigna, entre el tramo 235 y 238, se habrán llevado una sorpresa, ya que el acceso a la altura de la gasolinera BP está cortado.
Como ya informó ayer Levante-EMV, las fuertes rachas de viento provocaron la caída de un cartel publicitario, por lo que la Policía Local de Tavernes de la Valldigna trabaja durante las últimas horas en su retirada. Durante el día de ayer, se alcanzaron hasta 75 kilómetros por hora en esta localidad.
La caída no había provocado ningún daño material ni personal, pero los agentes solicitaban durante la tarde de ayer colaboración ciudadana para retirar o desplazar los vehículos ubicados en este aparcamiento con el fin de agilizar los trabajos de retirada del panel.
La peligrosa situación ha comportado algunas restricciones de tráfico. Así, como han informado desde la Dirección General de Tráfico, no podrá circular por esta zona cualquier tipo de vehículo. Los camiones pesados serán desviados por la AP7 (PK 229-244), mientras que los turismos, camiones ligeros y ciclomotores deberán circular por CV-605 y CV-603.
Suscríbete para seguir leyendo
- Particulares piden de manera fraudulenta hasta mil euros por empadronarse en Gandia
- La falta de una educadora en un colegio de Tavernes obliga a las familias a acudir al centro para cambiar los pañales
- El sistema pionero contra jabalíes instalado en la carretera de Simat enviará avisos a los conductores por GPS
- Las obras de las torres de Piles paradas hace 14 años arrancarán en tres meses
- El incendio junto al río Vaca calcina un recinto con caballos en Xeraco
- Rescatan a 70 gatos en casa de una vecina de Daimús a la que la situación 'se le fue de las manos
- El 80% de peticiones de dependencia en Gandia es de mayores de 65 años
- El obispo auxiliar de València Fernando Ramón Casas será el pregonero de la Semana Santa de Gandia