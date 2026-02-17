Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cae una marquesina en un aparcamiento de la playa de Xeraco por las fuertes rachas de viento

El suceso, una consecuencia más del temporal de viento, no ha causado daños personales

Los bomberos retiran la marquesina caída.

Los bomberos retiran la marquesina caída. / Levante-EMV

Josep Camacho

Gandia

Las consecuencias del temporal de viento siguen marcando las actuaciones de los efectivos de Emergencias. Este martes bomberos del Consorcio Provincial realizaron un servicio en la playa de Xeraco, para retirar una gran marquesina de un aparcamiento que se había desplomado sobre el pavimento, sin causar daños personales.

Este hecho se une a la caída, ayer, del cartel publicitario en una torre en Tavernes de la Valldigna, junto a la gasolinera BP de la N-332, cosa que provocó entre ayer y hoy mismo cortes de tráfico en esta carretera e importantes retenciones. Las autoridades habilitaron itinerarios alternativos.

