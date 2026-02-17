Cae una marquesina en un aparcamiento de la playa de Xeraco por las fuertes rachas de viento

Las consecuencias del temporal de viento siguen marcando las actuaciones de los efectivos de Emergencias. Este martes bomberos del Consorcio Provincial realizaron un servicio en la playa de Xeraco, para retirar una gran marquesina de un aparcamiento que se había desplomado sobre el pavimento, sin causar daños personales.

Este hecho se une a la caída, ayer, del cartel publicitario en una torre en Tavernes de la Valldigna, junto a la gasolinera BP de la N-332, cosa que provocó entre ayer y hoy mismo cortes de tráfico en esta carretera e importantes retenciones. Las autoridades habilitaron itinerarios alternativos.