Detenidas cinco personas e intervenidos más de 600 kgs de marihuana en una empresa de la Safor
La planta de tratamiento de cáñamo realizaba actividades prohibidas y traficaba con marihuana
Realizaban envíos fuera del territorio nacional preparando bidones cargados con 50 kilogramos de marihuana y envoltorios de "cogollos" de 10 gramos
Levante-EMV
La Guardia Civil, en el marco de la operación Xenabis, ha detenido a cinco personas que, en una empresa de producción de cáñamo, cultivaban y exportaban marihuana hacia Europa. Se han aprehendido 608 kilogramos de marihuana y se han bloqueado varias cuentas bancarias y bienes inmuebles.
La operación comenzó el pasado mes de septiembre, cuando se realizaron una serie de actuaciones administrativas en una empresa productora de cáñamo de la comarca de la Safor en el marco de las Joint Action Days europeas. Los guardias civiles, dentro de sus competencias, realizaron una serie de comprobaciones de la actividad empresarial para comprobar el cumplimiento de la normativa.
En un primer momento, se comprueba que se estaba empleando a personas extranjeras en situación irregular para realizar las labores de cultivo, manipulación y envasado. Muchos de estos extranjeros pernoctaban y residían en el propio invernadero, sin contrato y en condiciones de seguridad y salubridad incompatibles con la normativa laboral.
Se detectó que, además de las plantas de cannabis, separaban las sumidades floridas ("cogollos") del resto de la planta, cosa que está prohibida. Posteriormente, secaban estos extremos para su posterior envasado y distribución.
La empresa preparaba bidones de 50 kilos de peso de cogollos y también en envoltorios comerciales de 10 gramos para su venta posterior fuera del territorio nacional (en Europa).
Tras estas comprobaciones, se realizaron tres entradas y registros domiciliarios donde se intervinieron un total de 550 kilogramos de marihuana en bidones y 58 kilogramos de marihuana en envases termosellados de 10 gramos.
La operación logró el bloqueo judicial de varias cuentas bancarias y activos inmobiliarios, además de la aprehensión los medios materiales empleados para el envasado, etiquetado y procesamiento. Se incautaron también 4.500 euros en efectivo, seis vehículos (incluida una embarcación) y varios teléfonos móviles.
En total se ha detenido a cinco personas de entre 52 y 72 años y nacionalidades francesa, suiza, búlgara y española a los que se les imputan los delitos contra la trata de seres humanos con fines de explotación, contra la salud pública (tráfico de drogas) y pertenencia a organización criminal.
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo de Policía Judicial de Gandia con el apoyo de Unidades de la Compañía de Gandia y la USECIC de Valencia. Las diligencias fueron entregadas en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, Plaza nº2 de Gandía.
Suscríbete para seguir leyendo
- Particulares piden de manera fraudulenta hasta mil euros por empadronarse en Gandia
- La falta de una educadora en un colegio de Tavernes obliga a las familias a acudir al centro para cambiar los pañales
- El sistema pionero contra jabalíes instalado en la carretera de Simat enviará avisos a los conductores por GPS
- Las obras de las torres de Piles paradas hace 14 años arrancarán en tres meses
- El incendio junto al río Vaca calcina un recinto con caballos en Xeraco
- Rescatan a 70 gatos en casa de una vecina de Daimús a la que la situación 'se le fue de las manos
- El 80% de peticiones de dependencia en Gandia es de mayores de 65 años
- El obispo auxiliar de València Fernando Ramón Casas será el pregonero de la Semana Santa de Gandia