Detenidas cinco personas e intervenidos más de 600 kgs de marihuana en una empresa de la Safor

La Guardia Civil, en el marco de la operación Xenabis, ha detenido a cinco personas que, en una empresa de producción de cáñamo, cultivaban y exportaban marihuana hacia Europa. Se han aprehendido 608 kilogramos de marihuana y se han bloqueado varias cuentas bancarias y bienes inmuebles.

La operación comenzó el pasado mes de septiembre, cuando se realizaron una serie de actuaciones administrativas en una empresa productora de cáñamo de la comarca de la Safor en el marco de las Joint Action Days europeas. Los guardias civiles, dentro de sus competencias, realizaron una serie de comprobaciones de la actividad empresarial para comprobar el cumplimiento de la normativa.

En un primer momento, se comprueba que se estaba empleando a personas extranjeras en situación irregular para realizar las labores de cultivo, manipulación y envasado. Muchos de estos extranjeros pernoctaban y residían en el propio invernadero, sin contrato y en condiciones de seguridad y salubridad incompatibles con la normativa laboral.

Se detectó que, además de las plantas de cannabis, separaban las sumidades floridas ("cogollos") del resto de la planta, cosa que está prohibida. Posteriormente, secaban estos extremos para su posterior envasado y distribución.

La empresa preparaba bidones de 50 kilos de peso de cogollos y también en envoltorios comerciales de 10 gramos para su venta posterior fuera del territorio nacional (en Europa).

Tras estas comprobaciones, se realizaron tres entradas y registros domiciliarios donde se intervinieron un total de 550 kilogramos de marihuana en bidones y 58 kilogramos de marihuana en envases termosellados de 10 gramos.

La operación logró el bloqueo judicial de varias cuentas bancarias y activos inmobiliarios, además de la aprehensión los medios materiales empleados para el envasado, etiquetado y procesamiento. Se incautaron también 4.500 euros en efectivo, seis vehículos (incluida una embarcación) y varios teléfonos móviles.

En total se ha detenido a cinco personas de entre 52 y 72 años y nacionalidades francesa, suiza, búlgara y española a los que se les imputan los delitos contra la trata de seres humanos con fines de explotación, contra la salud pública (tráfico de drogas) y pertenencia a organización criminal.

Noticias relacionadas

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo de Policía Judicial de Gandia con el apoyo de Unidades de la Compañía de Gandia y la USECIC de Valencia. Las diligencias fueron entregadas en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, Plaza nº2 de Gandía.