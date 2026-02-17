Fútbol: Un vallero que afronta la aventura de la Super Liga de China

El futbolista de Tavernes de la Valldigna, Jaume Grau Ciscar, de 28 años, jugará en la Super Liga de China con el equipo Tianjin Jinmen Tiger. El jugador ha sido traspasado por el que era su club hasta ahora, el AVS Futebol SAD de Vila das Aves, Portugal, de Primeira Liga, la máxima categoría del país luso.

El club chino ha pagado la cláusula del centrocampista, que no se ha hecho oficial, y esta semana viajará hasta la ciudad de Tianjin, de 15 millones de habitantes para jugar los dos próximos dos años en un estadio de 50.000 espectadores de aforo.

El equipo portugués ha agradecido públicamente la labor y profesionalidad del que ha sido su capitán. En un año y medio ha sido titular, disputando 54 partidos y anotando dos goles.

Jaume, que ya ha estado con su nuevo equipo en un "stage" en Benidorm, se muestra muy contento y satisfecho porque, entre otras consideraciones, ha mejorado su contrato.

El Tianjin Jinmen Tiger Football Club es un club de fútbol chino de la ciudad de Tianjin. Fue fundado en 1998 y juega en la Superliga China. Sus propietarios son TEDA Holding (el nombre del patrocinio se deriva de las iniciales del Tianjin Economic-Technological Development Area), un conglomerado de propiedad estatal de la República Popular de China.