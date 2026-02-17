Gandia agasaja a su ciclista internacional y campeona de España Carla Bañuls Puente

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y el concejal de Deportes, Jesús Naveiro, han ofrecido una recepción oficial a la joven ciclista de Gandia, Carla Bañuls Puente, para felicitarla, en nombre de la ciudad, por sus éxitos, sobre todo en la temporada de ciclocross.

Carla es una de las grandes promesas del ciclismo nacional en categoría júnior. Este invierno ha sido campeona de España de ciclocross con la selección de la Comunitat Valenciana, además de subcampeona individual y subcampeona de la Copa de España en esta misma modalidad.

También ha sido convocada por la selección española sub20 para disputar el Campeonato de Europa, el Campeonato del Mundo y tres pruebas de la Copa del Mundo.

La corredora forma parte del equipo Team Mirat Salamanca, uno de los referentes nacionales en categorías cadete y júnior, y afronta ahora la temporada de ciclismo en línea en carretera. Sin duda, está considerada entre las cinco mejores júniors del país.

Durante el encuentro, el alcalde de Gandia ha dado la enhorabuena a la ciclista local por su esfuerzo, constancia y excelentes resultados, destacando «la gran cantidad de atletas jóvenes que están llevando el nombre de nuestra ciudad por toda España, demostrando el talento y el trabajo que hay a Gandia».

Noticias relacionadas

Prieto ha animado a Carla Bañuls Puente a continuar cosechando éxitos y le ha transmitido el orgullo de toda la ciudad por su trayectoria y su proyección deportiva.