Gandia y Bellreguard renuevan el Sello de Ciudad Amiga de la Infancia de UNICEF

Gandia y Bellreguard han formalizado la renovación del Sello de Ciudad Amiga de la Infancia-UNICEF. Los alcaldes de ambas localidades han firmado el acta junto a Celestino Suárez Burguet, presidente de UNICEF Comunitat Valenciana.

En Gandia, el alcalde, José Manuel Prieto,ha estado acompañado de la coportavoz del Gobierno local y regidora de Educación e Infancia, Esther Sapena.

El alcalde ha destacado que esta renovación "es una distinción importante, simbólica, pero no solo, también efectiva. Hemos conseguido que las políticas de infancia implican todas las vertientes de trabajo de un ayuntamiento y, sobre todo, que involucran tanto quienes hacemos las políticas públicas como los niños de la ciudad, que nos están ayudando a mejorarla".

Prieto ha incidido en el papel protagonista de los más pequeños en la construcción de la ciudad: "Son los niños los que, a través de esta distinción, nos están ayudando a hacer que la ciudad sea mejor, porque la piensan, la diseñan y la conciben desde su forma de ver las cosas. Esto hace que sean actores decisivos de las cosas buenas que pasan a Gandia, especialmente de aquellas que afectan su día a día y el de sus familias"

La imagen tras la firma en el Ayuntamiento de Gandia / Natxo Francés

En Bellreguard, la firma de la renovación se enmarca en la programación conmemorativa de los 540 años de la Bellreguard de Borja y reafirma el compromiso firme del municipio con la promoción y protección de los derechos de la infancia, así como con la participación activa de los niños y niñas en la vida pública local. El Ayuntamiento continúa situando la infancia en el centro de sus políticas, impulsando acciones orientadas al bienestar, la igualdad de oportunidades y la escucha activa.

El distintivo de Ciudad Amiga de la Infancia reconoce el trabajo conjunto de la comunidad educativa, las familias y, de manera especial, de los niños y niñas que forman parte de los espacios de participación municipal y que contribuyen activamente a la construcción de un pueblo más inclusivo y comprometido. Bellreguard reafirma así su modelo de municipio que escucha, protege y da voz a la infancia.