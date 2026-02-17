L’Alqueria, Piles y Oliva exigen a la CHJ el rediseño del barranco de Palmera para evitar inundaciones

Los alcaldes de Piles, l’Alqueria de la Comtessa y Oliva han elevado de manera conjunta una solicitud a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en la que piden que estudie el comportamiento del barranco de Palmera, que nace en esta última localidad y desemboca entre las playas de Piles y Oliva. Y es que en los últimos años los episodios de lluvias están provocando que se colmate y amenace con inundar las zonas bajas más cercanas al barranco.

La alcaldesa de Piles, Cristina Fornet, su concejal de Urbanismo y Aguas, Fernando Arlandis, el alcalde de l’Alqueria de la Comtessa, Salvador Femenia, la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, y el concejal de Agricultura y Polígonos de Oliva, Enrique Parra, se reunieron el pasado día 13 y acordaron pedir una cita con los máximos responsables de la CHJ para abordar esta cuestión. Se solicita un estudio técnico de inundabilidad que refuerce la prevención y la planificación territorial.

El barranco de Palmera nunca ha dado excesivos problemas, pero desde hace cuatro o cinco años en temporales de lluvias, incluso no tan fuertes, no desagua lo suficiente, de tal manera que se han producido rescates y desalojos preventivos por parte de Bomberos y de Cruz Roja en repetidas ocasiones de viviendas diseminadas en la partida de Terranova, en Oliva, antes de llegar a la playa.

Las inundaciones afectan periódicamente a los tres municipios, especialmente en las áreas próximas a marjales, zonas agrícolas y cascos urbanos consolidados. Otro problema grave, además del peligro para las personas, es que hay campos de naranjos que se han encharcado hasta dos y tres veces al año, quedando prácticamente improductivos.

En principio, y a falta de los que determinen los técnicos, los alcaldes consideran que existen varias causas: la acumulación de sedimentos del barranco, con un lecho debido a áridos y cañas que en algunos tramos llega al metro y medio, huertos abandonados a su paso y una red de acequias también en desuso y estropeada, que no reparten bien el agua e incluso provocan un efecto de embalse.

Los terrenos, cabe recordar, antiguamente eran de marjal y por tanto tienen un carácter geológico original de zona húmeda, a pesar de haberse construido carreteras, caminos o polígonos industriales.

Reunión de alcaldes y ediles. / Levante-EMV

Las inundaciones no afectan a todos los pueblos por igual. L’Alqueria de la Comtessa tiene algunos problemas en un extremo del polígono industrial, el que está urbanizado pero aún sin ocupación de empresas, así como en el carril bici de l’Alqueria a Oliva, que se encharca. El barranco también cruza la N-332 pero por ahora no ha habido crecidas allí.

En la playa de Piles las viviendas a ambos lados de la desembocadura, en la calle Beniteixir, también corren riesgo, al igual que las del Camí Terranova, al norte del litoral olivense. La Ronda Oeste de la playa de Piles se interrumpe precisamente al llegar al barranco, para evitar males mayores.

Los alcaldes comentan que los ayuntamientos, asumiendo competencias de la CHJ, podrían encargarse de la limpieza, pero el problema requiere de soluciones más estables. Por ejemplo, colocar estaciones de bombeo para achicar el agua y ayudarla a salir al mar o pavimentar el lecho con roca.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento de Oliva ha encargado un estudio preliminar, que redactará un ingeniero. Este miércoles está previsto que visite el curso del barranco, acompañado por los concejales de Agricultura de Oliva y Piles. Con ello también se busca tener una guía para la toma de decisiones en cuanto al planeamiento urbanístico y en la gestión de las emergencias.