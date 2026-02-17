Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nahuel González cambia la portavocía de Deportes por la de Cultura del Grupo Sumar en el Congreso

El político gandiense expresa su ilusión por trabajar leyes importantes en su nuevo ámbito

Nahuel González, en una comisión celebrada en el Congreso de los Diputados

Nahuel González, en una comisión celebrada en el Congreso de los Diputados / Levante-EMV

Salva Talens

Gandia

Nahuel González anuncia en sus redes un cambio en su vida política en el Congreso de los Diputados. El político de Gandia pasa a partir de ahora a ser portavoz de Cultura del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, trabajando "para impulsar avances en un sector fundamental de este país, en la línea del ministro del área Ernest Urtasun". González asegura sentirse "muy contento" con su nueva tarea.

El gandiense diputado nacional ejercía hasta la fecha la portavocía de Deportes del Grupo Sumar "desde la que tantas personas y entidades bonitas he podido conocer". Desde ya mismo, esa labor la defenderá su compañera de grupo, Laura Vergara, entre otras responsabilidades.

González se congratula de su nuevo nombramiento: "Me llena de ilusión poder trabajar leyes importantes como la Ley de Cine o el Proyecto de Ley de Oficina de Derechos de Autor".

