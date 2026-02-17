Los palistas del Corriol Oliva TT disputan el Torneo Estatal y la clasificación al Autonómico
Pau Beneyto representará al club de la Safor en la final de la Comunitat Valenciana
La actividad en el Corriol Oliva Tennis Taula ha sido frenética este pasado fin de semana con la participación de sus palistas en pruebas individuales.
En el Torneo Estatal en Tarragona se ha disputado una competición de máximo nivel entre los jugadores que han conseguido clasificarse a través de los resultados de los respectivos campeonatos autonómicos.
Por el Corriol tomaron parte Víctor Pellicer, que pasó segundo la fase de grupos y cayó finalmente en 16 avos de final por un ajustado 3 a 2; José Soriano, que no consiguió pasar la fase de grupos y Júlia Malonda, que la pasó como tercera clasificada, superando posteriormente los octavos de final para acabar sucumbiendo finalmente en un muy honroso cruce de cuartos. Enorme torneo el suyo. Miguel Jordá no pudo asistir finalmente por motivos personales y Pau Beneyto lo disputará en su categoría el próximo fin de semana.
Por otra parte y de manera simultánea, Zhihao Zhang, Pau Beneyto y Hugo Abellán disputaron en San Antonio de Requena este pasado domingo el 1er TOP autonómico, clasificatorio para la final autonómica, uno de los torneos de referencia en el calendario del tenis de mesa valenciano.
Tanto Zhihao Zhang como Hugo Abellán se quedaron a las puertas de la clasificación, perdiendo en sus respectivos cruces finales. Pau Beneyto sí consiguió su clasificación y representará al club olivense en dicha final a celebrar en Alzira el 28 de febrero.
