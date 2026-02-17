Primeros premios para los "llibrets" de las Fallas de Tavernes
Las falla Cambro se alza con el premio "Punt Volant"
Las seis comisiones falleras de Tavernes de la Valldgina calientan motores con sus agendas repletas de actos previos al inicio de los días grandes de la fiesta josefina. Entre tanta programación, destaca la presentación de los "llibrets", un elemento clave de las Fallas.
La falla Cambro ya se ha alzado con su primer premio. Hace unos días la comisión presentaba "Tharwa. La història d’un robatori”, el "llibret" por el que han apostado en esta edición. Ahora celebran el primer galardón. Esta falla ha conseguido el Premi Punt Volant a la mejor explicación de falla de un "llibret", que organiza la falla Raval de Cullera. Jose Colero, que también se ha encargado de corregir y coordinar el texto, recogió el premio en una gala celebrada en el Auditori del Mercat de Cullera junto a las falleras mayores de la comisión.
La Junta Local Fallera de Tavernes ha felicitado públicamente al fallero y al resto de la comisión y desea que sea el primero de muchos premios que reciban las comisiones de Tavernes durante este año.
