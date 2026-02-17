Reabren al tráfico la N-332 a su paso por Tavernes de la Valldigna tras retirar la valla publicitaria

La Dirección General de Tráfico ya ha reabierto al tráfico la N-332 a su paso por Tavernes de la Valldigna tras retirar la valla publicitaria dañada por las fuertes rachas de viento registradas durante la jornada de ayer en la localidad y que alcanzaron los 75 kilómetros por hora.

Los vehículos ya pueden volver a circular desde las 18:30 h. Como ha informado Levante-EMV, la caída no había provocado ningún daño material ni personal, pero los agentes solicitaban durante la tarde de ayer colaboración ciudadana para retirar o desplazar los vehículos ubicados en este aparcamiento con el fin de agilizar los trabajos de retirada del panel.

La peligrosa situación ha comportado algunas restricciones de tráfico. Así, como han informado desde la Dirección General de Tráfico, no podrá circular por esta zona cualquier tipo de vehículo. Los camiones pesados serán desviados por la AP7 (PK 229-244), mientras que los turismos, camiones ligeros y ciclomotores deberán circular por CV-605 y CV-603. En estos puntos, se habían producido colapsos durante las horas más críticas de la jornada.