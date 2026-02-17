Reabren al tráfico la N-332 a su paso por Tavernes de la Valldigna tras retirar la valla publicitaria
Los técnicos ya han retirado el panel dañado por el viento
La Dirección General de Tráfico ya ha reabierto al tráfico la N-332 a su paso por Tavernes de la Valldigna tras retirar la valla publicitaria dañada por las fuertes rachas de viento registradas durante la jornada de ayer en la localidad y que alcanzaron los 75 kilómetros por hora.
Los vehículos ya pueden volver a circular desde las 18:30 h. Como ha informado Levante-EMV, la caída no había provocado ningún daño material ni personal, pero los agentes solicitaban durante la tarde de ayer colaboración ciudadana para retirar o desplazar los vehículos ubicados en este aparcamiento con el fin de agilizar los trabajos de retirada del panel.
La peligrosa situación ha comportado algunas restricciones de tráfico. Así, como han informado desde la Dirección General de Tráfico, no podrá circular por esta zona cualquier tipo de vehículo. Los camiones pesados serán desviados por la AP7 (PK 229-244), mientras que los turismos, camiones ligeros y ciclomotores deberán circular por CV-605 y CV-603. En estos puntos, se habían producido colapsos durante las horas más críticas de la jornada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Particulares piden de manera fraudulenta hasta mil euros por empadronarse en Gandia
- La falta de una educadora en un colegio de Tavernes obliga a las familias a acudir al centro para cambiar los pañales
- El sistema pionero contra jabalíes instalado en la carretera de Simat enviará avisos a los conductores por GPS
- Las obras de las torres de Piles paradas hace 14 años arrancarán en tres meses
- El incendio junto al río Vaca calcina un recinto con caballos en Xeraco
- Rescatan a 70 gatos en casa de una vecina de Daimús a la que la situación 'se le fue de las manos
- El 80% de peticiones de dependencia en Gandia es de mayores de 65 años
- El obispo auxiliar de València Fernando Ramón Casas será el pregonero de la Semana Santa de Gandia