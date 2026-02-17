La regeneración de la costa de Tavernes se convierte en un debate político

"Este pleno no era necesario". Ha sido una de las frases más repetidas por el equipo de gobierno durante el pleno extraordinario celebrado ayer en Tavernes de la Valldigna a petición del Partido Popular. Los populares presentaron una batería de siete propuestas para "poner encima de la mesa soluciones reales y urgentes". Ninguna de las siete salió adelante.

Durante más de dos horas, la regeneración de las playas, que se han visto todavía más afectadas durante el último temporal Harry -que provocó la caída de varias terrazas y el desalojo de varias familias- se convirtió en un debate político entre los miembros del equipo de gobierno y el Partido Popular.

La alcaldesa de Tavernes, Lara Romero, recordó en varias ocasiones que "la playa no entiende de consignas políticas", por lo que reclamó "ir todos a una y poner todos los esfuerzos para que Tavernes no siga sufriendo". Reiteró que "falta planificación estructural desde hace años". En sus palabras, "seguimos pidiendo que lleguen las actuaciones de urgencia cuanto antes".

El portavoz de Compromís y concejal de Obras Públicas y Fomento Local, Josep Llàcer, también recriminó a la portavoz popular, Eva Palomares, por sus "mentiras". "Por mucho que diga mentiras y las repita no van a convertirse en realidad". Llàcer aprovechó para relatar todos los procesos que ha llevado a cabo el consistorio durante estos años. En sus palabras, "le hemos demostrado que hemos ido donde ha hecho falta para reclamar soluciones".

El concejal, por su parte, le afeó a Palomares que "hasta 2018 ha estado muy parada en este tema y, a partir de 2018, cogió la bandera e inició esa encrucijada contr el gobierno del ayuntamiento y del estado".

Tras una serie de reproches y comentarios, Romero cerró la sesión alegando que "hace falta estar al lado de los vecinos" y denunció la necesidad de "llevar a cabo propuestas conjuntas". "Hemos estado, estamos y estaremos al lado del pueblo", concluyó.

Tensión pleno

El pleno se tensionó después de que la portavoz del Partido Popular, Eva Palomares, calificara a la alcaldesa de la localidad, Lara Romero, con el término "ravalera". Los socialistas emitieron un comunicado, en el que denunciaron la actitud "clasista e intolerable” de la portavoz popular. El partido señala que "este ataque verbal traspasa los límites de la crítica política y entra en el terreno de la falta de respeto institucional y personal".