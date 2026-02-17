«La regresión de la playa es el problema más dramático que tenemos en Tavernes»

Los vecinos de Tavernes de la Valldigna desalojados por el temporal Harry hace un mes esperan poder regresar pronto a sus viviendas tras el derrumbe de la terraza de uno de los apartamentos.Por su parte, el ejecutivo local trabaja no solo para que la aportación de 45.000 metros cúbicos de arena que nutrirán las playas del Brosquil y la Goleta para evitar su regresión –una actuación de emergencia puesta en marcha por el Gobierno de España– se convierta ya en una realidad, sino también espera la ansiada Declaración de Impacto Ambiental para llevar a cabo el proyecto de regeneración de esta zona costera, que cuenta con una inversión de más de 21 millones de euros y que podría ser aprobada en breve.

"Entendemos que es una situación muy grave y estamos haciendo todo lo que podemos dentro de nuestras competencias", reivindicó ayer el segundo teniente de alcalde, Zeus Grau, durante la celebración del pleno extraordinario a petición del PP. La portavoz popular, Eva Palomares, presentó siete propuestas, de las cuales ninguna salió adelante, para, en sus palabras, "dar soluciones a un problema que tiene el pueblo". La popular reclamó que "se informe, se ejecute y se lleven a cabo una serie de medidas", por lo que, entre otras cosas, reclamó una comisión de seguimiento o la aplicación inmediata de acciones de defensa para frenar el deterioro.

Palomares recordó que durante el temporal Gloria en 2020 ya se produjeron daños en algunos inmuebles de la playa y durante este último temporal Harry se ha agravado la situación con la caída de varias terrazas y el desalojo temporal de los residentes.

Uno de los pocos puntos en común del pleno fue la preocupación de los concejales por la situación de la costa vallera en los últimos años. Grau insistió en que la preocupación por esta situación es "compartida" y añadió que se trata de un "problema real que necesita soluciones estructurales". En sus palabras, "hemos llevado a cabo múltiples gestiones ante las administraciones competentes. Se han mantenido reuniones en Madrid y con Costas en València".

El gobierno local recordó que es "una situación que nos supera a nivel municipal". Añadió: "Es un problema complejo que requiere insistencia, constancia y unidad territorial".

La alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, se sumó a las palabras de sus compañeros de equipo de gobierno y relató todos los pasos que se han llevado a cabo durante todo este tiempo y, especialmente, el acompañamiento a los vecinos desalojados. "Es una desgracia para todos. Es el problema más dramático que tenemos", lamentó.

La primera edil relató parte de las actuaciones realizadas, siempre con el asesoramiento del equipo técnico, como la presentación de alegaciones al deslinde. Como ya informó este diario, en 2023 se inició el expediente del procedimiento de deslinde, una circunstancia que el consistorio considera incoherente con el anuncio de un proyecto de regeneración de la playa. Por este motivo, se presentaron las alegaciones pertinentes en todas las fases del procedimiento y, además, se ha interpuesto una demanda ante la Audiencia Nacional, que ha sido admitida a trámite, siempre en defensa de los intereses de los vecinos y vecinas. "No va de colores, va de defender los intereses de los vecinos, a los que siempre hemos dado seguridad técnica y jurídica".

Reunión con el MITECO

Parte del ejecutivo local se reunirá este viernes con técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para conocer los detalles sobre la licitación del proyecto de la regeneración de playas. La reunión estaba prevista hace un mes, pero el trágico accidente ferroviario de Adamuz comportó su suspensión.

Romero espera que pronto se apruebe la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para devolver a la playa de Tavernes la imagen que tenía en 1959. "Hemos mostrado proyectos técnicos y hemos trasladado todas las inquietudes. Lo volveremos a hacer siempre que haga falta porque es importante que se actúe de manera urgente", concluyó.