La UD Beniopa celebra su 60 aniversario como símbolo de identidad, valores y compromiso

La Unión Deportiva Beniopa celebra en 2026 sus 60 años de vida, una efeméride que marca una historia ligadas al barrio y a la ciudad de Gandia. Fundado en 1966, el club alcanza este hito como una entidad profundamente arraigada a su entorno y reconocida por su apuesta continuada por el deporte base y la formación en valores.

El sesenta aniversario supone un momento de recuerdo y agradecimiento a todas las personas que han formado parte del club a lo largo de su historia: directivos, entrenadores, jugadores, familias y colaboradores que, generación tras generación, han construido un proyecto basado en el compromiso, el respeto y el sentimiento de pertenencia.

La UD Beniopa entiende el fútbol como una herramienta educativa y social, en la que las personas están siempre por delante de los resultados. El club mantiene una forma de trabajar centrada en la formación integral de sus jugadores, tratándolos primero como personas y después como futbolistas, acompañándolos en su crecimiento personal y deportivo y ayudándolos a mejorar día a día dentro y fuera del campo.

El cartel que anuncia la efeméride / UD Beniopa

El presidente de la UD Beniopa, Salva Climent, señala que "cumplir 60 años es mirar atrás y sentir orgullo por todo lo vivido, pero también reafirmar la manera en la que entendemos el fútbol y el club".

Climent añade que "en la UD Beniopa creemos en un fútbol que educa, que forma y que transmite valores. Nuestro objetivo siempre ha sido ayudar a nuestros jugadores a crecer como personas, inculcarles respeto, esfuerzo y compañerismo, y que disfruten del deporte sintiéndose parte de algo más grande".

Noticias relacionadas

Bajo el lema "60 anys junts", el aniversario se plantea como un ejercicio de memoria colectiva y de unión, reconociendo el pasado, valorando el presente y mirando al futuro con la misma ilusión y los mismos principios que han guiado al club durante seis décadas.