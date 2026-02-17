Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen machista BenicàssimAvisos vientoJueza de la danaSoles Guía RepsolRorcual Club NáuticoCopa del Rey Roig ArenaFin temporal vientoRoig Arena velada MMA
instagramlinkedin

La UD Beniopa celebra su 60 aniversario como símbolo de identidad, valores y compromiso

El presidente Salva Climent: "Sentimos orgullo por todo lo vivido"

Jugadores, técnicos y dirigentes de la UD Beniopa celebran un triunfo esta temporada

Jugadores, técnicos y dirigentes de la UD Beniopa celebran un triunfo esta temporada / UD Beniopa

Salva Talens

Gandia

La Unión Deportiva Beniopa celebra en 2026 sus 60 años de vida, una efeméride que marca una historia ligadas al barrio y a la ciudad de Gandia. Fundado en 1966, el club alcanza este hito como una entidad profundamente arraigada a su entorno y reconocida por su apuesta continuada por el deporte base y la formación en valores.

El sesenta aniversario supone un momento de recuerdo y agradecimiento a todas las personas que han formado parte del club a lo largo de su historia: directivos, entrenadores, jugadores, familias y colaboradores que, generación tras generación, han construido un proyecto basado en el compromiso, el respeto y el sentimiento de pertenencia.

La UD Beniopa entiende el fútbol como una herramienta educativa y social, en la que las personas están siempre por delante de los resultados. El club mantiene una forma de trabajar centrada en la formación integral de sus jugadores, tratándolos primero como personas y después como futbolistas, acompañándolos en su crecimiento personal y deportivo y ayudándolos a mejorar día a día dentro y fuera del campo.

El cartel que anuncia la efeméride

El cartel que anuncia la efeméride / UD Beniopa

El presidente de la UD Beniopa, Salva Climent, señala que "cumplir 60 años es mirar atrás y sentir orgullo por todo lo vivido, pero también reafirmar la manera en la que entendemos el fútbol y el club".

Climent añade que "en la UD Beniopa creemos en un fútbol que educa, que forma y que transmite valores. Nuestro objetivo siempre ha sido ayudar a nuestros jugadores a crecer como personas, inculcarles respeto, esfuerzo y compañerismo, y que disfruten del deporte sintiéndose parte de algo más grande".

Noticias relacionadas

Bajo el lema "60 anys junts", el aniversario se plantea como un ejercicio de memoria colectiva y de unión, reconociendo el pasado, valorando el presente y mirando al futuro con la misma ilusión y los mismos principios que han guiado al club durante seis décadas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Particulares piden de manera fraudulenta hasta mil euros por empadronarse en Gandia
  2. La falta de una educadora en un colegio de Tavernes obliga a las familias a acudir al centro para cambiar los pañales
  3. El sistema pionero contra jabalíes instalado en la carretera de Simat enviará avisos a los conductores por GPS
  4. Las obras de las torres de Piles paradas hace 14 años arrancarán en tres meses
  5. El incendio junto al río Vaca calcina un recinto con caballos en Xeraco
  6. Rescatan a 70 gatos en casa de una vecina de Daimús a la que la situación 'se le fue de las manos
  7. El 80% de peticiones de dependencia en Gandia es de mayores de 65 años
  8. El obispo auxiliar de València Fernando Ramón Casas será el pregonero de la Semana Santa de Gandia

La UD Beniopa celebra su 60 aniversario como símbolo de identidad, valores y compromiso

La UD Beniopa celebra su 60 aniversario como símbolo de identidad, valores y compromiso

Fútbol: Un vallero que afronta la aventura de la Super Liga de China

Fútbol: Un vallero que afronta la aventura de la Super Liga de China

Copa para la UE Tavernes y Liga de Segunda FFCV con el UD Oliva vs UD Portuarios Disarp a puerta cerrada

Copa para la UE Tavernes y Liga de Segunda FFCV con el UD Oliva vs UD Portuarios Disarp a puerta cerrada

Los palistas del Corriol Oliva TT disputan el Torneo Estatal y la clasificación al Autonómico

Los palistas del Corriol Oliva TT disputan el Torneo Estatal y la clasificación al Autonómico

El CA Safor Teika compite en los Campeonatos de España de 10.000 metros y en el de Marcha

El CA Safor Teika compite en los Campeonatos de España de 10.000 metros y en el de Marcha

Lara Romero, alcaldesa de Tavernes: «La regresión de la playa es el problema más dramático que tenemos en Tavernes»

Lara Romero, alcaldesa de Tavernes: «La regresión de la playa es el problema más dramático que tenemos en Tavernes»

La regeneración de la costa de Tavernes se convierte en un debate político

La regeneración de la costa de Tavernes se convierte en un debate político

L’Alqueria, Piles y Oliva exigen a la CHJ el rediseño del barranco de Palmera para evitar inundaciones

Tracking Pixel Contents