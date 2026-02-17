Los vecinos de Xeraco, Miramar y Guardamar de la Safor podrán utilizar por primera vez un "taxi a demanda"

La Diputació de València tiene un plan para mejorar el transporte público en municipios de menos de 10.000 habitantes de la provincia, una medida dirigida a reforzar la movilidad en localidades con menor población y mayores dificultades de acceso a servicios esenciales.

Esta iniciativa permite, según el diputado provincial del área y alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, que cada ayuntamiento pueda dar respuesta a las necesidades reales de su población, facilitando los desplazamientos habituales o puntuales fuera del término municipal.

En el marco de estas convocatorias en forma de subvenciones creadas por la Diputació, los ayuntamientos pueden optar por sufragar servicios de taxi o transporte discrecional en autobús para personas empadronadas. Se trata, pues, de facilitar el desplazamiento de los vecinos y vecinas a Centros Sanitarios, Educativos y Socio-Educativos y Servicios Públicos Básicos (Administraciones Públicas, Labora, SEPE, Notária o Registros).

En la comarca de la Safor hay hasta 16 municipios que se han acogido a este proyecto en la convocatoria de 2025. Trece de ellos repiten de 2024: Ador, Alfauir, Almiserà, Barx, Benifairó de la Valldigna, Castellonet de la Conquesta, Llocnou de Sant Jeroni, Palmera, Piles, Potries, Rafelcofer, Ròtova y Simat, mientras que hay tres localidades que se han sumado al plan: Xeraco, Miramar y Guardamar de la Safor. Hay otras, como Beniflà y l'Alqueria de la Comtessa, que sí estaban adheridas al plan en 2024 pero no en 2025.

El total del importe destinado a las subvenciones por la Diputació para este plan en estos dos años es de 103.508,30 euros, que se divide en los 33.938,85 € del ejercicio de 2024 y 69.569,45 € correspondiente a 2025. La Diputació convoca este tipo de ayudas, los ayuntamientos las pueden solicitar, pero están obligados a justificarlas y los usuarios se sirven gratuitamente del transporte.

El diputado de Desarrollo Territorial Sostenible, Avelino Mascarell, ha señalado que "el transporte es un elemento clave para la calidad de vida, especialmente cuando es necesario desplazarse con regularidad para recibir atención médica o realizar gestiones básicas, pero también para la vida diaria, el ocio y la relación familiar. Esta inversión se enmarca en la estrategia de la Diputació de València para que el lugar de residencia no determine el acceso a derechos básicos".