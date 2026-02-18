Los expertos alertan de que los nuevos diques en Cullera agravarán la erosión en Tavernes

«Yo no soy partidario de la construcción de espigones porque este tipo de obras solo cambia el problema de lugar. Lo soluciona en un lugar, pero lo traslada a otro», alerta Josep Medina, catedrático de la Universitat Politècnica de València desde 1993, doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y director del Laboratorio de Puertos y Costas de la UPV.

En este sentido, el experto advierte de que la ejecución de diques en las playas del norte —el proyecto de regeneración de la costa de Cullera contempla la realización de hasta tres espigones con una longitud de 195, 280 y 222 metros, que protegerán las playas del Marenyet y l’Estany y que ya están en ejecución— agrava la situación del litoral del sur, es decir, la costa de Tavernes.

En sus palabras, «si colocas espigones en unas playas, estropeas otras, ya que estos diques frenan el traslado de sedimentos». Añade: «Al norte consigues estabilizar la arena, pero en el sur lo agravas. Son soluciones a nivel local que acaban afectando a otros tramos del litoral».

Por ello, Medina aboga por llevar a cabo medidas alternativas a los espigones y evitar que «acabemos teniendo un litoral lleno de espigones». Para él, la solución es clara: «Hay que aportar arena», insiste.

El catedrático reitera que la regresión de la costa de Tavernes no es un caso aislado, sino que afecta a gran parte del litoral valenciano, por lo que se deben aplicar medidas a nivel global. «No podemos pensar qué hacemos en Tavernes, sino en toda la costa valenciana».

Entre los principales factores de esta regresión del litoral, señala la construcción de embalses, que «retienen los sedimentos gruesos que deberían llegar al mar» y que «se quedan atrapados». En el caso del río Xúquer, cerca de 300.000 metros cúbicos de sedimentos podrían llegar al mar, pero no ocurre. «Luego llegan los temporales y alcanzan las edificaciones, como ya ha ocurrido en Tavernes».

Yacimiento submarino en Cullera

La arena necesaria para la regeneración de las playas de Tavernes podría proceder del yacimiento submarino situado a 10 kilómetros de la costa de Cullera, a una profundidad de entre 60 y 80 metros y con una superficie de 2.746 hectáreas.

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental dio luz verde a la extracción de cerca de cuatro millones de metros cúbicos de arena, destinados a la regeneración de playas en la Ribera, el Camp de Morvedre y la Marina. «Tenemos un banco de arena en Cullera, a pocos kilómetros de Tavernes. Si exploráramos más el fondo marino, seguramente encontraríamos más depósitos», afirma.

Según Medina, la única solución real para regenerar las playas es aportar «la cantidad de arena suficiente». En el tramo entre las playas del Brosquil de Cullera y la Goleta de Tavernes, sería necesario depositar entre tres y cuatro millones de metros cúbicos de arena para recuperar la imagen del litoral de hace décadas.

«Las aportaciones de 40.000 m³ o 60.000 m³ son ridículas. Hay que actuar como se hizo en 2023 en El Saler, donde se invirtieron más de tres millones de metros cúbicos, ya que es una obra que puede durar décadas», explica el experto. Además, recalca que es imprescindible estudiar la cantidad de arena que necesita cada sector, ya que «arena hay y se ha visto que ha funcionado bien en otros lugares».

Una inversión con retorno económico

Para el catedrático, la regeneración de playas no es un gasto, sino una inversión. «Planteamos el problema como si no hubiera dinero, pero no vemos el beneficio que tiene, ya que una playa regenerada genera un importante retorno económico».

Por ello, insiste en la necesidad de aplicar soluciones estructurales y sostenibles más allá de la construcción de espigones, apostando por una gestión integral del litoral valenciano basada en la aportación estratégica de arena y en una planificación global de la costa.