Gandia reduce En 100 millones su deuda en la última década

El Ayuntamiento de Gandia ha reducido en cien millones su deuda en la última década. La cuenta pendiente se sitúa en la actualidad en torno a los 250 millones de euros, frente a los 350 heredados en 2015. Así lo ha comunicado el concejal de Hacienda, Salvador Gregori, que ha presentado la liquidación del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2025, que se aprobará en el próximo pleno y que debe enviarse al ministerio antes del 1 de marzo. En sus palabras, los números reflejan "la buena salud económica del consistorio".

La liquidación presenta un remanente líquido de tesorería de 3,02 millones de euros, frente a los 10,01 millones de euros de 2024, lo que representa una reducción próxima a los siete millones de euros que, como ha explicado Gregori, representa "una estrategia económica definida".

“Ha sido un ejercicio con un fuerte carácter inversor”, ha señalado el responsable de Hacienda, que ha destacado que durante 2025 se han utilizado fondos acumulados en ejercicios anteriores para ejecutar inversiones estratégicas. “Estamos utilizando los fondos acumulados para realizar inversiones que mejoran el posicionamiento económico de Gandia”, ha expuesto. Para el 2026, Gregori ha explicado que, tras la reactivación de las reglas fiscales y salvo cambios legislativos por parte del Gobierno de España, el remanente deberá destinarse a amortización anticipada de deuda. Así, a la amortización ordinaria anual de alrededor de un millón de euros podrían sumarse los tres millones del remanente, lo que eleva la reducción total hasta los 4 millones.

Actuaciones en curso

El concejal responsable de Hacienda ha recordado que hay cerca de seis millones de euros en diversas actuaciones, como proyectos del plan Edificant o el Palau de Justícia, que han sido ejecutadas y pagadas por Gandia y cuyo importe todavía no ha sido reconocido por la Generalitat Valenciana. “Ni tenemos el dinero en el banco ni tenemos aún el derecho reconocido”, ha señalado. “Estamos haciendo de banqueros de la Generalitat”, ha lamentado al tiempo que ha recordado que cuando se produzca el reconocimiento de estas cantidades podrán incorporarse al remanente con el objetivo de mejorar los resultados.

A pesar del descenso respecto al ejercicio anterior, Gregori ha querido poner el acento en el dato esencial, es decir, el remanente continúa siendo positivo, lo que consolida la recuperación iniciada hace una década. En este sentido, el concejal ha recordado la evolución histórica de las cuentas municipales. En 2015, último ejercicio completo antes del cambio de gobierno, el remanente alcanzaba los 43 millones de euros en negativo, una tendencia que, desde 2016, comenzó a revertirse progresivamente hasta situarse ahora en cifras positivas.

“No se puede decir una cosa y la contraria al mismo tiempo”, ha apuntado en referencia a las críticas que, en el pasado, "señalaban que la acumulación de remanentes implicaba falta de ejecución presupuestaria". En sus palabras, "cuando invertimos y bajan los remanentes tampoco puede ser negativo. Lo importante es que siga siendo positivo y lo es”.

La liquidación confirma, como él mismo explica, que la estabilidad presupuestaria positiva de 3,34 millones de euros, resultado de la diferencia entre ingresos y gastos de los capítulos 1 a 7.

“A pesar de todo, estamos ingresando más dinero del que gastamos”, ha recalcado Gregori. Otro aspecto que ha abordado es que la buena situación de tesorería también se refleja en el Periodo Medio de Pago (PMP), ya que, en diciembre de 2025 -último dato disponible-, el ayuntamiento pagó sus facturas en 16,45 días, muy por debajo del límite legal.

El indicador trimestral de morosidad, por su parte, se sitúa en 39 días, cuando el máximo permitido es de 60. “Estamos prácticamente a la mitad del periodo legal”, se ha congratulado el concejal, que califica el dato como “un excelente indicador de la situación de la tesorería municipal”.

Respuesta de los populares

El concejal del Partido Popular, Guillermo Barber, ha calificado la intervención de Gregori como “confusa” y le acusa de “manipular las cifras de la economía municipal”. Barber ha criticado que el responsable de Hacienda haya responsabilizado a la Generalitat Valenciana de una deuda de seis millones de euros al Ayuntamiento de Gandia. En sus palabras, "ha sido el Consell del PP quien ha abonado deudas pendientes de la etapa del Botànic, como el pago de la compra del edificio de Correos o el convenio del Gandia Arena.”