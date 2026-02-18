Quique Llopis y Bellreguard se unen para ayudar a Pau, el niño con Síndrome de Angelman

El Ayuntamiento de Bellreguard ha organizado un acto que tendrá a un protagonista; Pau, el niño de dos años vecino de la localidad y diagnosticado con Síndrome de Angelman, una enfermedad rara, y sobre el que el domingo pasado Levante-EMV publicó su historia y la lucha diaria de su familia para mejorar su calidad de vida y darle visibilidad.

Aprovechando que el deportista más ilustre de Bellreguard, el atleta Quique Llopis, competirá una vez más en el Campeonato de España Absoluto Individual Short Track, y que este se disputa en València, en el pabellón Lluís Puig, se ha organizado un acto benéfico para el próximo 1 de marzo.

El ayuntamiento cubrirá las entradas al evento deportivo y pondrá un autobús a disposición de los asistentes, mientras que estos entregarán un donativo, que será de 5 euros para los menores de 14 años, y de 15 euros a partir de 14 años.

Pau con su fisioterapeuta Rosa y a la derecha sus padres, Gracia y Paco. / Àlex Ruiz

Las inscripciones se realizarán en la Llar Juvenil de la localidad del 23 al 25 de febrero. Tendrán preferencia los jóvenes de 12 a 18 años. Los menores de 12 años deben ir acompañados.

El evento es a beneficio de la Foundation for Angelman Syndrome Therapeutics (FAST), que trabaja por la investigación de esta enfermedad rara que padece Pau. Otra manera de colaborar, para quienes no puedan ir, es haciendo un donativo al enlace que hay en su página web.

La concejala de Infancia, Neus Burguera, explicó a este periódico que desde el Gobierno local se movilizaron nada más conocer el caso, y no se descarta organizar más acciones solidarias en el futuro. "Quique Llopis se mostró partidario con la causa y también lo ha difundido en sus redes sociales", añadió. La edila apuntó que la presencia del alcalde, Àlex Ruiz, y otros miembros de la Corporación local está asegurada.