Ròtova evoca els orígens del Porrat de Sant Macià que es celebra del 19 al 22 de febrer

La plaça Major serà punt neuràlgic de les activitats però hi han altres espais claus

Una imatge del Porrat de Sant Macià de l'any passat / Ajuntament de Ròtova

Salva Talens

Gandia

Ròtova celebra el Porrat de Sant Macià del 19 al 22 de febrer organitzat per l'Ajuntament, en una edició en què reviurà les arrels de la festivitat amb una teatralització, una exposició dels senyors de Ròtova i una mostra al palau comtal. I és que els orígens del «porrat de l’interior» se situen al voltant del monestir de Sant Jeroni de Cotalba, a finals del s. XVI, coincidint amb la visita de Felip II al monestir.

El regidor de Festes i Joventut, Héctor Alcalde, ha explicat que «la programació és diversa i continua treballant les arrels de la festivitat; i presenta activitats culturals com actuacions musicals". L'alcalde, Jordi Puig, també ha volgut remarcar la voluntat d’oferir un ventall divers d’activitats per al públic més menut, per a la joventut i la gent gran.

El «Porrat menut» ofereix des de divendres un cap de setmana de tallers i actuacions teatrals i un espai infantil a la Plaça Major, com a espai segur de joc. «Sense anar més lluny, divendres, tindrà lloc el teatre d’objectes “Poi”, de la Cia D’es Tro», ha il·lustrat Antònia Paredes, regidora de Cultura i de Criança, Formació i Educació Integral. El disseny del cartell de 2026, a càrrec de Sergi Mendoza, segueix la línia marcada l’any anterior, amb un format net i clar.

El porrat s’articula entorn dels següents espais: el mercat tradicional, l’Espai Gastronòmic, el d’Associacions i l’Espai Infantil, la Fira Agroalimentària, Artesana i Turística o l’Espai Sabors Urbans.

La plaça Major acollirà també el II Concurs Popular de Coques de Dacsa de Ròtova 2026; la Fira d’atraccions, al Passeig 9 d'Octubre i a l'Av. Camí Real); la Carpa, situada al Carrer Llocnou de Sant Jeroni, on tindran lloc les actuacions; i l’Espai de Llibres, al pati del Palau Comtal.

El porrat comptarà amb el cicle "Obrim el patrimoni", que permetrà viure els espais patrimonials amb diferències experiències culinàries i recreacions: el Centre d’Interpretació de la Pansa, l’Espai Arqueològic de la Sort, el monestir de Sant Jeroni de Cotalba o el Palau Comtal seran els espais protagonistes. El Palau Comtal obri, de nou, les portes amb la visita teatralitzada de la mà del personatge de Damiata de Cabrera.

El porrat reunirà, com cada any, la gent de les comarques de la Safor i la Vall d’Albaida i comarques veïnes; forma part de la Ruta dels porrats de la Mancomunitat de Municipis de la Safor i és considerat Festa d’Interès Turístic Local.

La història del Porrat es reviu teatralitzada

La història del Porrat es reviu teatralitzada / Ajuntament de Ròtova

Aci està la programació sencera:

Dijous, 19 de febrer:

18.00 hores: Taller juvenil "Els orígens del Porrat". Lloc: Espai Jove

Divendres, 20 de febrer:

9.15h: Porrat menut. Taller de cuina "Amassem tradició: coques de dacsa per a la xicalla" Lloc: CRA Alfauir-Ròtova. Aulari de Ròtova

7.00h: Porrat menut. Xocolatada i fartons. Amb la col·laboració dels Festers de l'Aurora. Lloc: Plaça Major

17.30h: Porrat menut. Teatre d’objectes. Poi, de la Cia D’es Tro. Lloc: Plaça Major

20.30h: Nit de tapes. A càrrec de les associacions locals. Actuació musical. Acoustic Estaciones. Lloc: Plaça Major. Espai Gastronòmic.

00.00h: Discomòbil. DJ López. Lloc: La Carpa

Dissabte 21 de febrer:

10.00h; Obrim el patrimoni. Visita guiada al Monestir de Sant Jeroni de Cotalba. Venda d'entrades: cotalba.es Lloc: Monestir de Sant Jeroni de Cotalba

10.15h: Obrim el patrimoni. Visita teatralitzada. "Damiata de Cabrera ens obri el palau". Amb inscripció prèvia. Aforament limitat. Lloc: Palau Comtal

11.00h: Representació itinerant d’obertura "Els orígens del porrat". Lloc: Palau Comtal i Plaça Major

12.00h: II Concurs Popular de Coques de Dacsa de Ròtova 2026. Exhibició de cuina en directe. Amb inscripció prèvia. Lloc: Plaça Major

12.00h-15.00h: Porrat menut. Tallers per a xiquetes i xiquets. Lloc: Plaça Major. Espai Infantil

12.30h: Porrat menut. Taller de trompes amb la Cia D’es Tro. Lloc: Plaça Major. Espai Infantil

13.15h: Obrim el patrimoni. Tast de vi a la romana. Amb inscripció prèvia. Aforament limitat. Lloc: Jaciment romà de la Sort

17.00h: Concert de música festera. La Rotovense Musical. Lloc: Plaça Major

18.00h: Obrim el patrimoni. Dolça mistela al riurau de la Rogeta. Amb inscripció prèvia. Aforament limitat. Lloc: Centre d’Interpretació La Cultura de la Pansa.

18.30h: Espai de llibres. "Cuina valenciana sense carn". Converses amb l’autora. Chelo Peiró. Lloc: Palau Comtal

19.30h: Espectacle itinerant "Malabars de Fira". Eixida: des de la Plaça Major

20.30h: Actuació musical. Marta Fornali & Luís el Belga. Lloc: Plaça Major.

00.00h: Actuació musical. Orquestra People Band. Lloc: La Carpa

Aspecte de la plaça Major durant el Porrat de Ròtova

Aspecte de la plaça Major durant el Porrat de Ròtova / Ajuntament de Ròtova

Diumenge 22 de febrer:

9.00h: Ruta al castell de Borró. A càrrec del Centre Excursionista de Ròtova Amb inscripció prèvia. Punt de trobada: Plaça Major

10.00h: Espectacle itinerant "La Troupe del Porrat". Eixida: des de la Plaça Major

10.30h: Obrim el patrimoni. Visita teatralitzada al Monestir de Sant Jeroni de Cotalba. Venda d’entrades: cotalba.es. Lloc: Monestir de Sant Jeroni de Cotalba

11.00h: Cercavila de cabuts i gegants. Grup de Danses Raval i Vila i Colla Sarabanda. Eixida: des de la Plaça Major

11.30h: Espai de llibres. Literatura infantil. "Paco Bancal i el tresor perdut". Presentació a càrrec de l’autora Aida Boix Gregori. Lloc: Palau Comtal

12.00h: Actuació musical. "Barreja", de Jorge Gumbau. Lloc: Plaça Major

12.00h-15.00h: Porrat menut. Tallers per a xiquetes i xiquets. Lloc: Plaça Major. Espai Infantil

17.30h: Espai de llibres. Romancets per a xiquetes i xiquets. David Vid. Lloc: Palau Comtal

18.30h: Actuació musical i sarau amb la Rondalla Agredolç. Lloc: Plaça Major

20.00h: Clausura. Espectacle itinerant "L'última volta al Porrat" . Eixida: des de la Plaça Major

