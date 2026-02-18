La Semana Santa de Oliva presenta a las madrinas de 2026

La Junta Central de Hermandades de la Semana Santa de Oliva celebró el pasado domingo en la iglesia de Santa Maria el acto de presentación de las madrinas. También se hicieron públicos en el evento el ganador del cartel y también a los ganadores del Concurso de Dibujo Infantil.

La mantenedora fue Vanessa Navarro, una persona muy vinculada a la Semana Santa, especialmente a la Hermandad del Ecce Homo, del cual forma parte desde 1989, prácticamente desde la niñez.

Las madrinas de la Semana Santa de Oliva de este año son:

Hermandad de Nuestro Padre Jesús en el Prendimiento, El Cautivo: Susana Gisbert Pons.

Hermandad del Ecce Homo: Caty Torres Prieto.

Hermandad de Jesús de Natzaré: Beatriz Morell Jordá.

Hermandad del Cristo del Amor: Inma Salort Mayans.

Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad: Natàlia Jerónimo París.

Hermandad de la Vera Creu: Emma Pérez Gregori.

Hermandad del Santo Sepulcro: Mavi Santapau Vidal.

Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores: Maria Antonia Moreno Blanco.

Por otra parte, el cartel ganador, de entre las 24 propuestas presentadas, y que representará en la Semana Santa de Oliva 2026 es 'Sacrum Ministerium' (Servicio Sagrado) de Marc Alcaraz Mena. Según el jurado, la obra "los cautivó por el dominio de la luz y la profundidad de la composición", y, sobre todo, "por su perfecta sintonía con el lema «Sacrum», del libro de la Semana Santa de Oliva de este año.

Ganador del cartel con la alcaldesa y el presidente de la Junta Mayor. / Levante-EMV

En cuanto al Concurso de Dibujo Infantil, los ganadores con el primer premio fueron Guillem Malonda (categoría 3.º y 4.º de Primaria), y Ainhoa Escalona en la categoría 5º y 6º de Primaria.