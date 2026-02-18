La Tia Visantica, pregonera de las Fallas de Oliva

Oliva ha tenido que esperar una semana para dar el pisoletazo de salida a las Fallas. Tras la suspensión de los actos falleros durante el fin de semana pasado por el temporal de viento, que ha causado múltiples incidencias en la comarca de la Safor, y la recomendación de evitar actividades al aire libre, la ciudad vivirá este sábado 21 de febrero su ansiada Crida. El Pregó, la Crida y el Concurs de Paelles llenarán la ciudad este sábado.

La fallera mayor de Oliva, Teresa Borràs, que pertenece a la falla Conservatori, se dirigirá a las 13 h a todos los falleros y falleras de la ciudad para anunciar el tradicional "Ja estem en Falles". La máxima representante de la localidad estará acompañada de Ana Muñoz, la humorista que está detrás de La Tia Visantica, quien se encargará de poner voz al Pregó desde el balcón del ayuntamiento.

La Federació de Falles de Tavernes de la Valldigna también decidió aplazar la Cavalcada del Ninot para este sábado. "Las condiciones adversas previstas deslucirían todo el esfuerzo, el trabajo y la ilusión que durante meses han dedicado las seis comisiones falleras para preparar esta Cabalgata del Ninot", reconocían en un comunicado.