Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cheste automociónDavid UclésPlaya TavernesFestivos Fallas educaciónEstación autobuses ValènciaTaxi SaforDonación GenovésVivienda PaternaVPP Alzira
instagramlinkedin

Últimos coletazos del vendaval: Bellreguard cierra su cementerio tras la caída de un árbol

Las ramas de la copa dañaron la cubierta de un panteón

El camposanto está cerrado hasta que se retiren los restos de este y de otro árbol que presenta riesgos

El árbol caído en el cementerio.

El árbol caído en el cementerio. / Levante-EMV

Josep Camacho

Gandia

Un árbol de gran envergadura plantado dentro del cementerio municipal de Bellreguard se cayó ayer, consecuencia de las fuertes rachas de viento de los últimos días. Las ramas de la copa dañaron la cubierta de un panteón familiar, afectando a algunas de las tejas. Al parecer el árbol, con raíces superficiales, fue cediendo poco a poco, y no dio un golpe seco, cosa que podría haber sido peor para el panteón, sino que se quedó apoyado y medio tumbado sobre el mismo.

El alcalde, Àlex Ruiz, decretó este miércoles el cierre del cementerio por seguridad y para que los operarios municipales procedieran a talarlo. Se trata de una melia, un árbol de hoja caduca originario del sudeste asiático que se ha cultivado desde la antigüedad como ornamental.

Otra vista del lugar.

Otra vista del lugar. / Levante-EMV

Este árbol se caracteriza por contar con un tronco bastante recto que puede lograr los quince metros de altura y que culmina con una copa no muy densa y de forma redondeada que puede llegar a los cuatro metros de diámetro. A pesar de que su sombra no suele ser muy densa, es ideal para garantizar ciertas zonas de semisombra en parques y calles, de ahí su popular presencia en pueblos del Mediterráneo.

Noticias relacionadas y más

La actuación de los operarios municipales ha sido rápida.

La actuación de los operarios municipales ha sido rápida. / Levante-EMV

El cementerio de Bellreguard seguirá cerrado hasta nuevo aviso porque hay de otro árbol de la misma especie que también presenta una rama agrietada y los técnicos deben evaluar su estado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La falta de una educadora en un colegio de Tavernes obliga a las familias a acudir al centro para cambiar los pañales
  2. El sistema pionero contra jabalíes instalado en la carretera de Simat enviará avisos a los conductores por GPS
  3. Las obras de las torres de Piles paradas hace 14 años arrancarán en tres meses
  4. El incendio junto al río Vaca calcina un recinto con caballos en Xeraco
  5. El 80% de peticiones de dependencia en Gandia es de mayores de 65 años
  6. Los vecinos de Xeraco, Miramar y Guardamar de la Safor podrán utilizar por primera vez un 'taxi a demanda
  7. Particulares piden de manera fraudulenta hasta mil euros por empadronarse en Gandia
  8. El obispo auxiliar de València Fernando Ramón Casas será el pregonero de la Semana Santa de Gandia

Retoman las obras de la estación de Tavernes: Esto opinan los usuarios

Retoman las obras de la estación de Tavernes: Esto opinan los usuarios

Los usuarios celebran la reanudación de las obras de la estación de Tavernes: "Era una vergüenza que tuviéramos que cruzar las vías sin supervisión"

Gandia reduce en 100 millones su deuda en la última década

Gandia reduce en 100 millones su deuda en la última década

Últimos coletazos del vendaval: Bellreguard cierra su cementerio tras la caída de un árbol

Xeresa impulsa la mayor ampliación de su cementerio en cuatro décadas con 80 nuevos nichos

Xeresa impulsa la mayor ampliación de su cementerio en cuatro décadas con 80 nuevos nichos

Quique Llopis y Bellreguard se unen para ayudar a Pau, el niño con Síndrome de Angelman

Un año del asesinato de Torró: Sus causas pendientes con Gandia

Adiós a las playas de Tavernes de la Valldigna: Expertos de la UPV alertan de que los nuevos diques en Cullera agravarán la erosión en la costa de la Safor

Adiós a las playas de Tavernes de la Valldigna: Expertos de la UPV alertan de que los nuevos diques en Cullera agravarán la erosión en la costa de la Safor
Tracking Pixel Contents