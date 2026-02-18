Últimos coletazos del vendaval: Bellreguard cierra su cementerio tras la caída de un árbol
Las ramas de la copa dañaron la cubierta de un panteón
El camposanto está cerrado hasta que se retiren los restos de este y de otro árbol que presenta riesgos
Un árbol de gran envergadura plantado dentro del cementerio municipal de Bellreguard se cayó ayer, consecuencia de las fuertes rachas de viento de los últimos días. Las ramas de la copa dañaron la cubierta de un panteón familiar, afectando a algunas de las tejas. Al parecer el árbol, con raíces superficiales, fue cediendo poco a poco, y no dio un golpe seco, cosa que podría haber sido peor para el panteón, sino que se quedó apoyado y medio tumbado sobre el mismo.
El alcalde, Àlex Ruiz, decretó este miércoles el cierre del cementerio por seguridad y para que los operarios municipales procedieran a talarlo. Se trata de una melia, un árbol de hoja caduca originario del sudeste asiático que se ha cultivado desde la antigüedad como ornamental.
Este árbol se caracteriza por contar con un tronco bastante recto que puede lograr los quince metros de altura y que culmina con una copa no muy densa y de forma redondeada que puede llegar a los cuatro metros de diámetro. A pesar de que su sombra no suele ser muy densa, es ideal para garantizar ciertas zonas de semisombra en parques y calles, de ahí su popular presencia en pueblos del Mediterráneo.
El cementerio de Bellreguard seguirá cerrado hasta nuevo aviso porque hay de otro árbol de la misma especie que también presenta una rama agrietada y los técnicos deben evaluar su estado.
