Celebran la reanudación de las obras de la estación de Tavernes: "Era una vergüenza que tuviéramos que cruzar las vías sin supervisión"

«Pensaba que no iba a ver acabadas las obras nunca», celebra Aurelio, uno de los viajeros que esperaba esta mañana la llegada de su tren en la estación de Tavernes de la Valldigna. Tras tres años de parálisis por la quiebra de la constructora, los operarios y las máquinas regresan a la instalación ferroviaria. Como ya informó Levante-EMV, Renfe retomó ayer las obras de la estación de Tavernes, que se iniciaron en julio de 2021, pero se paralizaron en enero de 2023 por problemas económicos de la empresa.

Los usuarios agradecen que Renfe haya reanudado las obras en Tavernes de la Valldigna, un proyecto muy esperado por la ciudadanía. Entre las principales actuaciones destacan la ejecución de un paso inferior para evitar cruzar las vías, la reforma integral del edificio de viajeros, la adecuación de los andenes, nuevas instalaciones y el acondicionamiento y reorganización del aparcamiento y los accesos a la estación.

«Era una vergüenza que los usuarios tuviéramos que cruzar las vías sin supervisión por falta de inversión», reconoce Darwin, que lamenta que la estación todavía «se encuentre en mal estado y con las estructuras sin adaptar». En sus palabras, «era lamentable tener que estar en un barracón o mojarnos por no contar con un lugar donde refugiarnos».

Renfe también proyecta la creación de zonas ajardinadas en el exterior y la integración de peldañeado y rampa para personas con movilidad reducida, con la adaptación de la rampa y la escalera de acceso. «La gente con movilidad reducida tenía muchas dificultades para acceder», subraya este usuario.

Otra de las mejoras más demandadas es la renovación del sistema de iluminación con luminarias LED, con el objetivo de garantizar niveles lumínicos adecuados y mejorar la seguridad. «Esto por la noche parecía una cueva de lobos», bromea Aurelio. Por su parte, Dolores, vecina de la localidad, insiste en que «era muy necesario porque por las noches no tenemos luz».

«Ya era hora de que empezaran las obras en la estación porque llevamos años esperando y sufriendo estas condiciones», añade. «La gente del pueblo estaba cansada de que estuviera así durante tanto tiempo», concluye.