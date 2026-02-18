Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cheste automociónDavid UclésPlaya TavernesFestivos Fallas educaciónEstación autobuses ValènciaTaxi SaforDonación GenovésVivienda PaternaVPP Alzira
instagramlinkedin

Xeresa impulsa la mayor ampliación de su cementerio en cuatro décadas con 80 nuevos nichos

El proyecto, que se ejecutará en cuatro meses, asciende a 452.385 euros

Trabajos en el cementerio de Xeresa.

Trabajos en el cementerio de Xeresa. / Levante-EMV

Saray Fajardo

Saray Fajardo

Gandia

Xeresa contará en cuatro meses con 80 nuevos nichos prefabricados en el cementerio municipal. Se trata de la ampliación más importante realizada hasta el momento en la localidad después de que el ayuntamiento hubiese adquirido unos terrenos prefabricados anexos al camposanto, que permitirán, a su vez, que la localidad pueda enterrar a sus seres queridos durante los próximos años. La inversión asciende a 452.385 euros. La última ampliación se llevó a cabo hace más de cuatro décadas.

El contrato de ejecución de la obra fue adjudicado el pasado mes de diciembre a la empresa Drocent por un importe de 385.385 euros. Los trabajos incluyen la construcción de los ochenta nichos prefabricados, así como tareas de urbanización, explanación del terreno, cerramientos, instalaciones y sistemas de drenaje. El plazo de ejecución previsto es de cuatro meses.

A ello se suman otros 32.000 euros correspondientes a los honorarios de redacción del proyecto y los estudios técnicos previos, así como 35.000 euros destinados a la compra de terrenos. En conjunto, la actuación supone una inversión global de 452.385 euros.

La obra se costea a través de un crédito bancario con el objetivo de agilizar la ejecución de los trabajos y actuar con responsabilidad ante esta necesidad. El proyecto no se ha podido incluir dentro del programa de obras de la Diputación de Valencia, dado que los plazos administrativos no permiten dar una respuesta inmediata a la situación.

La última gran ampliación del cementerio se remonta a principios de los años noventa, durante el mandato de Vicent Moscardó, hace cerca de cuatro décadas. Posteriormente, en 2021, el municipio ejecutó una actuación complementaria con la construcción de nuevos nichos, con una inversión de 62.100 euros incluida en el Plan de Inversiones y Obras de la Diputación de Valencia.

Con esta nueva intervención, el ayuntamiento afronta una ampliación de mayor envergadura para garantizar la disponibilidad futura y adaptar el recinto a las necesidades actuales del municipio.

Noticias relacionadas

La alcaldesa de Xeresa, Anabel Peiró, reconoce que se trata de una “actuación necesaria y pendiente”. “Hemos priorizado dar una solución inmediata a una necesidad real del municipio y garantizar un servicio esencial para la ciudadanía”, ha recalcado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La falta de una educadora en un colegio de Tavernes obliga a las familias a acudir al centro para cambiar los pañales
  2. El sistema pionero contra jabalíes instalado en la carretera de Simat enviará avisos a los conductores por GPS
  3. Las obras de las torres de Piles paradas hace 14 años arrancarán en tres meses
  4. El incendio junto al río Vaca calcina un recinto con caballos en Xeraco
  5. El 80% de peticiones de dependencia en Gandia es de mayores de 65 años
  6. Los vecinos de Xeraco, Miramar y Guardamar de la Safor podrán utilizar por primera vez un 'taxi a demanda
  7. Particulares piden de manera fraudulenta hasta mil euros por empadronarse en Gandia
  8. El obispo auxiliar de València Fernando Ramón Casas será el pregonero de la Semana Santa de Gandia

Retoman las obras de la estación de Tavernes: Esto opinan los usuarios

Retoman las obras de la estación de Tavernes: Esto opinan los usuarios

Los usuarios celebran la reanudación de las obras de la estación de Tavernes: "Era una vergüenza que tuviéramos que cruzar las vías sin supervisión"

Gandia reduce en 100 millones su deuda en la última década

Gandia reduce en 100 millones su deuda en la última década

Últimos coletazos del vendaval: Bellreguard cierra su cementerio tras la caída de un árbol

Xeresa impulsa la mayor ampliación de su cementerio en cuatro décadas con 80 nuevos nichos

Xeresa impulsa la mayor ampliación de su cementerio en cuatro décadas con 80 nuevos nichos

Quique Llopis y Bellreguard se unen para ayudar a Pau, el niño con Síndrome de Angelman

Un año del asesinato de Torró: Sus causas pendientes con Gandia

Adiós a las playas de Tavernes de la Valldigna: Expertos de la UPV alertan de que los nuevos diques en Cullera agravarán la erosión en la costa de la Safor

Adiós a las playas de Tavernes de la Valldigna: Expertos de la UPV alertan de que los nuevos diques en Cullera agravarán la erosión en la costa de la Safor
Tracking Pixel Contents