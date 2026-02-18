Xeresa impulsa la mayor ampliación de su cementerio en cuatro décadas con 80 nuevos nichos

Xeresa contará en cuatro meses con 80 nuevos nichos prefabricados en el cementerio municipal. Se trata de la ampliación más importante realizada hasta el momento en la localidad después de que el ayuntamiento hubiese adquirido unos terrenos prefabricados anexos al camposanto, que permitirán, a su vez, que la localidad pueda enterrar a sus seres queridos durante los próximos años. La inversión asciende a 452.385 euros. La última ampliación se llevó a cabo hace más de cuatro décadas.

El contrato de ejecución de la obra fue adjudicado el pasado mes de diciembre a la empresa Drocent por un importe de 385.385 euros. Los trabajos incluyen la construcción de los ochenta nichos prefabricados, así como tareas de urbanización, explanación del terreno, cerramientos, instalaciones y sistemas de drenaje. El plazo de ejecución previsto es de cuatro meses.

A ello se suman otros 32.000 euros correspondientes a los honorarios de redacción del proyecto y los estudios técnicos previos, así como 35.000 euros destinados a la compra de terrenos. En conjunto, la actuación supone una inversión global de 452.385 euros.

La obra se costea a través de un crédito bancario con el objetivo de agilizar la ejecución de los trabajos y actuar con responsabilidad ante esta necesidad. El proyecto no se ha podido incluir dentro del programa de obras de la Diputación de Valencia, dado que los plazos administrativos no permiten dar una respuesta inmediata a la situación.

La última gran ampliación del cementerio se remonta a principios de los años noventa, durante el mandato de Vicent Moscardó, hace cerca de cuatro décadas. Posteriormente, en 2021, el municipio ejecutó una actuación complementaria con la construcción de nuevos nichos, con una inversión de 62.100 euros incluida en el Plan de Inversiones y Obras de la Diputación de Valencia.

Con esta nueva intervención, el ayuntamiento afronta una ampliación de mayor envergadura para garantizar la disponibilidad futura y adaptar el recinto a las necesidades actuales del municipio.

La alcaldesa de Xeresa, Anabel Peiró, reconoce que se trata de una “actuación necesaria y pendiente”. “Hemos priorizado dar una solución inmediata a una necesidad real del municipio y garantizar un servicio esencial para la ciudadanía”, ha recalcado.