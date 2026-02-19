Un año del asesinato de Torró: el PP de Gandia después del exalcalde

Este miércoles, 19 de febrero, se cumple un año de asesinato del político y empresario Arturo Torró, un crimen sobre cuya investigación Levante-EMV publicó el pasado domingo novedades. Con motivo del aniversario el PP de Gandia ha publicado en redes sociales un mensaje: "Tal día como hoy, hace un año, conocimos la triste noticia de la muerte de Arturo Torró. El Partido Popular de Gandia recuerda hoy a Arturo por su amor a Gandia, junto a todos aquellos que le lleváis en vuestro corazón con profundo cariño".

El texto se acompaña de un vídeo con imágenes de su trayectoria como alcalde. Añaden los populares que el suceso "conmocionó no sólo a Gandia, sino a toda España". Destacan que "Torró ha sido el único alcalde de Gandia que ganó las elecciones con mayoría absoluta, consiguió ilusionar a una ciudad entera, y muchos de vosotros le recordáis con inmenso cariño". El "post" lo han compartido algunos dirigentes locales del partido entre ellos el portavoz municipal, Víctor Soler.

Por otra parte, a las 19.30 horas se ha organizado una misa en su recuerdo en la iglesia de Sant Josep.

Cuando hace un año murió Arturo Torró, ya hacía tiempo que el exalcalde había dejado la primera línea de la política local. Pero Torró nunca se fue del todo, ni siquiera del PP gandiense donde seguía ejerciendo una cierta influencia. Los dirigentes populares le tenían aprecio, pero tampoco querían significarse excesivamente con una legislatura, la de 2011 a 2015 que tuvo sus luces y sus sombras, entre estas últimas el "caso Tele 7", por el que Torró fue finalmente condenado.

De vez en cuando Torró intervenía en algunas emisoras de radio y televisión locales, dando su opinión sobre la actualidad local. Sus publicaciones en redes sociales seguían teniendo un gran alcance e impacto entre la gente, especialmente cuando criticaba la gestión municipal o la situación del país. Y también se dejaba ver en algunos actos públicos y de partido.

En los últimos años Torró estaba más centrado en sus negocios, y se sentía especialmente orgulloso por haber reflotado su cadena de ópticas, reabriendo un par de tiendas en Gandia. Exploró también la pintura y la escritura. En octubre de 2023 presentó su primer libro, titulado “Historias de cuarentena”, una recopilación de pinturas y textos que hizo durante la pandemia, y estaba preparando una novela que ya tenía título, "Corazón".

En enero de 2022 el PP de Gandia celebró entre mascarillas el undécimo congreso local, después de casi diez años sin renovar los órganos de dirección. Se eligió presidente a Víctor Soler, para cuatro años, con el 97% de los votos. Soler reivindicó en su discurso el legado de Torró. El propio Torró fue invitado a intervenir en la primera parte del cónclave, reservada a los militantes, y fueron mutuas las palabras de agradecimiento y de apoyo entre Soler y Torró.

Ante las elecciones de 2023, con la llegada de Vox al tablero político, hubo rumores de que el exalcalde podría encabezar la lista municipal, pero lo cierto es que Arturo Torró se mantuvo fiel al PP. "Hay que estar siempre con el presidente, sea quien sea", le gustaba decir.

Y el presidente del PPCV, para entonces Carlos Mazón, propuso en octubre de 2022 que fuera el exconseller Juan Carlos Moragues el candidato a la alcaldía y cabeza de cartel para 2023, contra todo pronóstico, ya que lo natural hubiera sido que Víctor Soler volviera a plantar batalla frente a Prieto. Pero las expectativas no se cumplieron: en las elecciones del 28 de mayo el PP logró 10 ediles frente a los 12 del PSPV-PSOE y la izquierda reeditó el gobierno junto a Compromís. En diciembre de 2023 Moragues dejaba la política municipal.

Con todo, tras los comicios municipales y autonómicos, Mazón recuperó el protagonismo para Víctor Soler, designándolo secretario primero de la Mesa de Les Corts Valencianes, cargo que compagina con el de portavoz del Grupo Municipal del PP en Gandia desde la salida de Juan Carlos Moragues. Los populares, por tanto, se han reagrupado en torno a Soler, quien fuera concejal con Torró, y siguen pendientes de celebrar un nuevo congreso local que redefina la ejecutiva local y ponga rumbo a las elecciones de 2027.