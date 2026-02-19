El Consell reclama verter la arena del dragado de Cullera en la playa de Tavernes afectada por el temporal

La Conselleria de Medio Ambiente ha solicitado a la Demarcación de Costas en València depositar cerca de 70.368 metros cúbicos de arena en la playa de Tavernes de la Valldigna, que se vio afectada por el temporal Harry hace un mes. Cabe recordar que varias familias fueron desalojadas por el derrumbe de tres terrazas y todavía no han podido regresar a sus viviendas.

La arena procede de la segunda fase de los trabajos de drenaje y dragado del puerto de Cullera acometidos por la Generalitat Valenciana e incluidos en el Plan Endavant para la reparación y reconstrucción de esta infraestructura gravemente afectada por la dana del 29 de octubre de 2024. Esta ampliación de la zona, en 211.034 metros cuadrados, comportó que el volumen de dragado a ampliar pase a ser de 70.368 m³.

El área dirigida por Vicente Martínez Mus ha solicitado al Gobierno modificar la autorización inicial para colocar en playa sumergida el material apto procedente del dragado de la bocana y canal de acceso del puerto de Cullera. El informe emitido considera "prioritario" usar el sedimento dragado para recuperar la playa, ya sea mediante el aporte directo sobre la costa visible o su colocación en zona sumergida somera, es decir, en aguas poco profundas cercanas a la playa, con el objetivo de que las corrientes transporten el sedimento hacia la playa y ayuden a mantenerla o reconstruirla.

El Consell señala que los resultados analíticos obtenidos son aptos para su aporte directo a las playas. Sin embargo, la Generalitat todavía no ha obtenido una respuesta a esta petición.

La solicitud llega después de que Costas emitiera en septiembre un informe de compatibilidad para llevar a cabo el proyecto de dragado de las obras de emergencia y gestión del material dragado tras la dana. Se consideró que cerca del 70 %, es decir, más de 118.000 metros cúbicos de arena, fueran aportados a playa somera para uso productivo, al imposibilitar el medio utilizado para el dragado su colocación en playa seca. En este caso, se depositaron frente a la playa del Brosquil de Cullera y la Goleta de Tavernes, a cuatro kilómetros al sur de la desembocadura. El 30 % restante se demostró que no era apto para su aporte, por lo que ha sido llevado a la zona de vertido existente que ha sido utilizada en ocasiones anteriores.

El documento recoge que se deben aportar 50.000 m³ en los primeros 500 metros de la playa de Tavernes urbana, mientras que el resto deberá reubicarse en la playa de la Goleta.

"Intervención histórica"

Durante su visita a los trabajos de extracción en el puerto de Cullera, el conseller calificó esta intervención como "histórica y sin precedentes en nuestra costa". La retirada de 170.000 metros cúbicos de sedimentos procedentes de las riadas equivale a 68 piscinas olímpicas.

Martínez Mus explicaba que esta actuación persigue un doble objetivo: “Sanear por completo el puerto de Cullera, que ha sido el más golpeado por la dana, y devolver de manera inmediata la arena y la vida a las playas del entorno".