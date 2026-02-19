La Diputación de València aprueba 400.000 euros para Gandia dentro del Fondo de Cooperación Municipal

La Diputación de València aprobó este martes una inversión de 400.000 euros para Gandia dentro del Fondo de Cooperación Municipal, una inyección económica clave que salió adelante por unanimidad en el pleno provincial. Esta cantidad forma parte de una partida global de 50 millones de euros, de los cuales 46 millones se destinan a municipios de menos de 50.000 habitantes y 4 millones se reparten equitativamente entre Sagunt, Paterna, Gandia, Torrent y València.

La vicepresidenta primera de la corporación, Natalia Enguix, destacó el esfuerzo técnico realizado para sacar adelante estas ayudas a pesar de la situación administrativa de la institución, y señaló que "pese a tener el presupuesto prorrogado hemos trabajado para que a los municipios no les afecte". Con esta medida, el Gobierno provincial asegura que la gestión de los ayuntamientos no se vea frenada y puedan disponer de los recursos económicos previstos para este ejercicio de forma inmediata.

Respecto a la inclusión de las grandes urbes en este reparto, Enguix hizo hincapié en la importancia de dotar de recursos a ciudades con un alto volumen de servicios. La vicepresidenta subrayó que "en el caso de los mayores de 50.000 habitantes, como es Gandia, aunque no les correspondería, los hemos incluido para que tengan liquidez y no les afecte el bloqueo del presupuesto de los partidos de la oposición".

Cabe recordar que Fondo de Cooperación Municipal funciona como una herramienta de financiación, lo que permite a los ayuntamientos destinar el dinero tanto a inversiones productivas como a gasto corriente en función de sus necesidades prioritarias. Su objetivo principal es potenciar la autonomía local, permitiendo que sean los propios municipios quienes decidan dónde aplicar los recursos sin estar sujetos a convocatorias de subvenciones con fines específicos predeterminados por otras administraciones.