Excarcelan a un conductor tras salirse de la vía en Barx
El piloto ha sido transferido a los medios sanitarios desplazados a la zona para recibir atención médica
Gandia
El Consorcio de Bomberos de València intervino durante la tarde de ayer en un accidente de tráfico por salida de vía cerca del término municipal de Barx. El conductor quedó atrapado en el interior del vehículo, por lo que tuvo que ser excarcelado.
El siniestro se produjo en la carretera CV-675 y hasta el lugar se desplazaron efectivos de los parques de Gandia y Oliva, así como un sargento del parque de Gandia.
El conductor, tras ser liberado por los bomberos, fue transferido a los medios sanitarios desplazados a la zona para recibir atención médica.
