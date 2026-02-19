Gandia celebra el '3 de March' per a reivindicar la figura del poeta Ausiàs March
La setena edició compta amb conferències, lectures poètiques i rutes literàries i se celebrarà del 27 de febrer al 3 de març
L'Ajuntament de Gandia, en col·laboració amb Saforíssims Societat Literària, l'Institut Municipal de l'Arxiu i Biblioteques (IMAB) i l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), presenta una nova edició del 3 de March, iniciativa literària que cada any se centra en la commemoració del 3 de març, data de la mort del poeta Ausiàs March.
Enguany, la programació se celebrarà del 27 de febrer al 3 de març, amb conferències, lectures poètiques i rutes literàries que permetran redescobrir la vida i obra del poeta.
La regidora de Cultura, Balbina Sendra, va reafirmar el suport a la iniciativa: "El 3 de March s'ha consolidat com una cita cultural de referència a la ciutat. Enguany, la programació oferirà una proposta completa i transversal que combinarà disciplines com la música, la literatura, les arts visuals i la gastronomia, així com les tradicionals rutes literàries i patrimonials vinculades a la figura de March", afirma.
Respecte a les novetats, Sendra va incidir en la participació de Joves pel Valencià, que donaran el tir d'eixida a la programació amb un podcast en directe a la plaça Jaume I, ampliant així els formats i apropant el festival als públics més joves.
La regidora va recordar que també estaran presents els joves poetes guanyadors del Premi Salvador Iborra en un acte que inclourà la presentació de l'obra guardonada en l'última convocatòria i la lectura de versos dels finalistes.
"Vull destacar i agrair la implicació d'altres departaments municipals, especialment el de Política Lingüística, que enguany se suma a la iniciativa, així com la col·laboració d'entitats de gran prestigi com el Palau Ducal dels Borja i el Monestir de Sant Jeroni de Cotalba, espais emblemàtics que formen part de la programació d'este 3 de Marh", va concloure.
Per la seua banda, la regidora de Política Lingüística, Esther Sapena, va explicar que, a través de l'Agència Aviva de Promoció del valencià, també han col·laborat "amb la voluntat de donar suport a la divulgació dels nostres clàssics i, en este cas, a la figura d'Ausiàs Marc, "un referent universal de la nostra cultura i identitat literària".
'Present, viva i compartida'
"No és només una celebració de la literatura, sinó també una oportunitat per acostar-la a persones de totes les edats amb les activitats que s'han organitzat i que fan que la nostra llengua siga present, viva i compartida", va manifestar.
En la mateixa línia va agrair la iniciativa de Saforíssims, Societat Literària, que any rere any "treballen per a fer d'esta cita un moment especial per a Gandia, la comarca, i per a tot el nostre territori lingüístic". "També a Joves pel valencià per el seu activisme ferm i constant en defensa de la nostra llengua I de la seua normalització", va afegir.
El president de Saforíssims, Josep Lluís Roig, va subratllar que participar en la iniciativa és un "honor" per a l'entitat, ja que permet posar en valor la figura d'Ausiàs March com a referent de la literatura europea del segle XV i promoure la memòria del poeta entre la ciutadania.
Roig va destacar la importància de reivindicar la seua obra, vinculada a la ciutat, i ha ressaltat la qualitat de les activitats preparades enguany, que combinen la reflexió, la presentació de nous poetes i recitals poètics.
Finalment, Joan Deusa va posar de relleu que és ja la VII edició del 3 de March i que l'objectiu ha estat consolidar una cita anual que compta amb el suport de diverses institucions. Deusa va remarcar la incorporació enguany del Departament de Política Lingüística, que reforça l'aposta per la llengua i cultura valencianes, així com la implicació dels joves, la qual permet mirar amb optimisme al futur de la literatura a Gandia.
