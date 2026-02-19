La mayor comunidad europea de turismo itinerante premia a un camping de Oliva
El galardón destaca la trayectoria, calidad, innovación y capacidad de adaptación del complejo
El Caravan and Motorhome Club, la comunidad de viajes y organización de turismo itinerante más grande de Europa, ha reconocido el trabajo de los campings Kikopark de Oliva. La entidad fue galardonada en el acto celebrado en Birmingham, en el marco de la feria internacional de camping y caravanning, por su trayectoria, calidad, innovación y capacidad de adaptación a las nuevas demandas del mercado.
El premio, como explican desde el complejo, reconoce específicamente la innovación y el progreso desarrollados por los campings Kikopark en los últimos años, poniendo en valor su evolución empresarial, la modernización de sus instalaciones y su apuesta constante por la excelencia en la experiencia.
El reconocimiento fue recogido por José Frasquet, CEO del grupo Kikotur, quien reivindicó que “este premio supone un respaldo muy importante a nuestra estrategia de crecimiento sostenible, internacionalización y mejora continua. El galardón refuerza nuestra posición en el mercado europeo y valida el trabajo que todo nuestro equipo realiza cada día”.
Frasquet recalca que “esta distinción consolida el posicionamiento de los establecimientos Kikopark como referencia dentro del camping europeo, especialmente en el mercado británico, uno de los principales emisores de turismo de camping hacia la Comunitat Valenciana”. Por ello, insisten en que este reconocimiento supone un “sello de confianza y calidad de gran relevancia para el público internacional”.
En sus palabras, “este reconocimiento internacional fortalece el proyecto y respalda la visión estratégica que tenemos de un grupo comprometido con la innovación, la profesionalización del sector y la creación de destinos de camping competitivos, sostenibles y adaptados a las nuevas tendencias del turismo europeo”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los vecinos de Xeraco, Miramar y Guardamar de la Safor podrán utilizar por primera vez un 'taxi a demanda
- Adiós a las playas de Tavernes de la Valldigna: Expertos de la UPV alertan de que los nuevos diques en Cullera agravarán la erosión en la costa de la Safor
- La falta de una educadora en un colegio de Tavernes obliga a las familias a acudir al centro para cambiar los pañales
- El sistema pionero contra jabalíes instalado en la carretera de Simat enviará avisos a los conductores por GPS
- Las obras de las torres de Piles paradas hace 14 años arrancarán en tres meses
- El incendio junto al río Vaca calcina un recinto con caballos en Xeraco
- La organización espera 4.000 participantes en la edición de 2026 que se disputa el 8 de noviembre
- Si el sistema de aviso de jabalíes evita un accidente como el mío ya será una gran ayuda