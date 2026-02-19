El Papa recibe en audiencia general a los Festers del Carrer Sant Vicent de Oliva

El papa León XIV bendijo a los Festers del Carrer Sant Vicent de Oliva en una audiencia general que tuvo lugar en Roma hace unas semanas. El evento coincidió con el 300 º aniversario de la bendición del portal de la calle. Una representación de la junta de fiestas,encabezada por su presidente, Manolo Aracil, realizó un peregrinaje que unió la devoción popular con las más altas instituciones eclesiales y diplomáticas.

Manolo Aracil y el festero José Luis Llorca señalaron a Levante-EMV que fue “un momento muy emotivo cuando el Papa nos nombró públicamente”. La delegación olivense vibró en el acto. “Fue un reconocimiento a la constancia de un barrio que, desde 1726 mantuvo encendida la llama de la devoción en el portal de entrada y refugio de nuestra fe”. Están muy contentos porque “se recordará en un futuro este tricentenario por las palabras de León XIV hacia nuestra fiesta vicentina”.

El 28 de enero el Aula Pablo VI del Vaticano se convirtió en el escenario de una emoción desbordante. Durante la audiencia general León XIV bendijo y nombró de forma expresa a las fiestas y a todos sus componentes. Con ello desde Roma se reconocía la labor de quienes mantienen viva esta tradición de raíz cristiana.

Recepción en la Embajada de España ante la Santa Sede. / Levante-EMV

Después, los festeros visitaron la Embajada de España ante la Santa Sede, donde fueron recibidos por la embajadora, Isabel Celaá, en el histórico Palacio de España, y les ofreció una visita guiada privada por sus salones. La embajadora firmó en el Libro de Oro de las fiestas.

La junta le hizo entrega de un libro de fotografías de Oliva. Durante el recorrido los asistestes pudieron contemplar con orgullo una imagen de Sant Vicent Ferrer que preside una de las salas, reafirmando el vínculo universal del patrón.

El peregrinaje se completó con una inmersión en las raíces de la lglesia. El grupo descendió a las Grutas Vaticanas para orar ante las tumbas de los Pontífices. La jornada culminó con otra visita a los Museos Vaticanos y a la Capilla Sixtina.