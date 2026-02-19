El puente del 'scalextric' de Gandia reabrirá siete meses después del accidente

Los conductores que circulan habitualmente por el puente conocido como el “scalextric” de acceso a la playa de Gandia podrán volver a utilizar esta infraestructura en un mes. Este enlace en la N-332 a la altura de Gandia fue cerrado al tráfico el pasado 18 de septiembre al chocar el brazo hidráulico de un camión basura contra la estructura de la plataforma elevada de la antigua N-337.

El impacto provocó el desprendimiento de trozos de hormigón sobre los carriles de la N-332, lo que causó daños en un turismo y una motocicleta que circulaban por la vía. El conductor del vehículo de dos ruedas tuvo lesiones, aunque sin gravedad.

La Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, trabaja desde el primer momento en su reparación del puente.

A lo largo de esta semana, las obras han consistido en la colocación de los neoprenos sobre los cuales se apoyan las vigas del puente y la instalación de dichas vigas. Una vez colocadas, actualmente se está ejecutando la losa de hormigón, que descansa sobre estas, para la reposición del tablero del puente.

El Ministerio de Transportes informa de que será necesario esperar 28 días para obtener la resistencia necesaria y realizar la prueba de carga, por lo que se espera que en unos 30 días se proceda a la reapertura del tráfico desde el Grau hacia Gandia. La circulación de Gandia al Grau ya permanece abierta.