El Real de Gandia abre las puertas de su nuevo centro social
El consistorio ha invertido 100.000 euros en el proyecto
El nuevo “Centre Social El Portell” del Real de Gandia ya ha abierto sus puertas. El nuevo espacio está ubicado en la urbanización Monterrey, un centro que estaba en desuso y que ha sido reformado con el objetivo de habilitar un edificio con espacios polivalentes con el objetivo de que se puedan reunir asociaciones y celebrar reuniones sociales. Este espacio también está pensado para celebrar actividades como charlas o formaciones.
El proyecto ha contado con una inversión de 100.000 euros, que ha sufragado el propio consistorio. Al acto inaugural, asistieron representantes de más de 25 asociaciones del municipio y concejales de la corporación.
El alcalde, Gustavo Mascarell, ha destacado la importancia de este espacio para los vecinos y vecinas de la localidad. En sus palabras, "no sólo inauguramos un edificio, sino que damos vida a un espacio para la convivencia, el encuentro y donde nuestras asociaciones podrán disfrutar de muchas actividades”.
