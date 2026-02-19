"Recibo insultos y amenazas en redes por hablar en valenciano"

«¡Te han llamado a ti!». Fue su propia mujer quien avisó a Joan Sendra, más conocido como Capità Paella en redes sociales, de que acababa de alzarse con el premio a mejor creador de contenido del año en la III Gala del Pòdcast i Creació de Contingut en Valencià, organizada por Acció Cultural del País Valencià, este sábado.

El humorista de Oliva, que a través de la parodia en valenciano busca «acabar con las injusticias paellísticas», consiguió uno de los galardones más destacados de esta edición. El año pasado, Sendra ya estuvo nominado en la segunda edición, aunque no tuvo la misma suerte que en esta ocasión. «Me alegra ver que hay muchos creadores de contenido en valenciano y que vamos haciendo escuela. No me esperaba para nada este premio», reconoce.

Capità Paella se presentó a la categoría de humor, pero el jurado decidió reconocer su trabajo como mejor creador de contenido del año. En sus palabras, «cuando nombraron al ganador de la categoría de humor, pensaba que ya estaba todo y, de repente, me nombran. Me quedé en shock».

Sendra siempre ha estado vinculado al mundo del humor, ya sea a través de los monólogos o como actor amateur. Tras varias actuaciones y representaciones de teatro con su grupo de amigos, decidió atreverse con las redes sociales. «Nosotros escribíamos las obras de teatro, pero vino la pandemia y todo se paralizó», recuerda. Tras el confinamiento, decidieron volver a intentarlo, pero la situación se complicó. «Lo volvimos a intentar, pero se estancó, por lo que decidí probar nuevas facetas», afirma. ¿Y qué mejor que unir el humor con uno de nuestros productos estrella, la paella? Así nació su personaje Capità Paella.

El vecino de Oliva Joan Sendra con su disfraz de Capità Paella. / Levante-EMV

«Las paellas son una polémica que no termina nunca», reconoce. Por ello, tras sus monólogos, se viste su traje de Capità Paella para «dar una ‘cullerà’ a aquellos que intentan hacer paellas que no son». En su perfil se puede ver este plato tradicional valenciano con alcachofas, chorizo e incluso chocolate. Por ello, decidió inventarse este superhéroe culinario. Él mismo se diseñó el traje y ahora trabaja en la confección de uno nuevo.

A pesar de que la mayoría de seguidores le dan las gracias por sus vídeos, reconoce que los «haters» también se cuelan en su perfil. «He recibido insultos y amenazas por privado por hablar en valenciano», lamenta. Intenta no dar importancia a estos mensajes, pero reconoce que «duele porque a nadie le gusta que se metan con él». Añade: «Hay gente que quiere imponerte el castellano y esperan que reacciones». La situación ha atemorizado a este humorista valenciano, que reconoce que «tienes miedo a salir a la calle por si dicen algo». «Son pocos pero hacen ruido. El comentario más repetido es que hable español porque estoy en España».

Sin embargo, él tiene claro que su bandera es el valenciano, una lengua que le ha abierto muchas puertas, sobre todo tras recibir el premio. «También hay gente que quiere aprender, mira los vídeos en valenciano y te da las gracias. Eso es lo más gratificante», afirma. Por eso, pide a las administraciones que sigan apostando por la lengua valenciana y, especialmente, por la gente que la fomenta. «No hace falta que nos den un premio para fomentar nuestro trabajo. Hay mucha gente válida», señala. Él, por el momento, ya tiene algunos proyectos en mente.