Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Estación autobusesPlaya TavernesCheste automociónTerrazas Ayuntamiento ValènciaDavid UclésAlquiler ValènciaEmpleo gigafactoríaCentros menores
instagramlinkedin

La UE Tavernes se impone al Massanassa con cuatro goles

Pese a una primera mitad floja, los valleros remontaron el marcador en el segundo tiempo

El equipo vallero celebra la victoria.

El equipo vallero celebra la victoria. / Levante-EMV

Pepe Juan

Massanassa

Victoria clara y contundente del equipo vallero, que pasa la eliminatoria y, por primera vez y después de cinco ediciones, jugará ante su afición el próximo domingo 22 de febrero ante el Alberic. La UE Tavernes se impuso al Massanassa con una victoria de 1 a 4.

La primera mitad se le complicó al equipo de Tomaca, que tuvo una salida fulgurante, pero no aprovechó sus ocasiones. El equipo local, muy animado y con ganas, se adelantó en el marcador. Los de Tavernes pasaron por momentos de desconcierto pese a dos o tres ocasiones claras, como un tiro al poste que no aprovecharon. La situación comportó que el míster vallero sacara a todos los suplentes a calentar para motivar a su equipo, ya que no veía las cosas claras. El equipo se rehizo, marcó el empate Seral y pasó a dominar. Sabater dio la vuelta al marcador antes de que terminara la primera parte.

En la segunda mitad, el Tavernes aguantó las acometidas locales ya con menos apuros y marcaron dos goles más Jordi Meló y Vicent Blasco. Hubo algunas ocasiones más, como un tiro al palo de Brines. El Tavernes hizo notar la diferencia de categoría y el mejor estado físico y jugó en los últimos compases con los juveniles Marc y Luis.

El árbitro paró hasta tres veces el juego por lanzamiento de bengalas, en un partido bien jugado en algunas fases por ambos equipos y con deportividad.

Noticias relacionadas

El próximo domingo los valleros se enfrentarán al Ribarroja.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los vecinos de Xeraco, Miramar y Guardamar de la Safor podrán utilizar por primera vez un 'taxi a demanda
  2. Adiós a las playas de Tavernes de la Valldigna: Expertos de la UPV alertan de que los nuevos diques en Cullera agravarán la erosión en la costa de la Safor
  3. La falta de una educadora en un colegio de Tavernes obliga a las familias a acudir al centro para cambiar los pañales
  4. El sistema pionero contra jabalíes instalado en la carretera de Simat enviará avisos a los conductores por GPS
  5. Las obras de las torres de Piles paradas hace 14 años arrancarán en tres meses
  6. El incendio junto al río Vaca calcina un recinto con caballos en Xeraco
  7. La organización espera 4.000 participantes en la edición de 2026 que se disputa el 8 de noviembre
  8. Si el sistema de aviso de jabalíes evita un accidente como el mío ya será una gran ayuda

Excarcelan a un conductor tras salirse de la vía en Barx

Excarcelan a un conductor tras salirse de la vía en Barx

La regeneración de la costa de Tavernes se convierte en un debate político

La regeneración de la costa de Tavernes se convierte en un debate político

Lara Romero, alcaldesa de Tavernes: «La regresión de la playa es el problema más dramático que tenemos en Tavernes»

Lara Romero, alcaldesa de Tavernes: «La regresión de la playa es el problema más dramático que tenemos en Tavernes»

El Consell reclama verter la arena del dragado de Cullera en la playa de Tavernes afectada por el temporal

El Consell reclama verter la arena del dragado de Cullera en la playa de Tavernes afectada por el temporal

El Papa recibe en audiencia general a los Festers del Carrer Sant Vicent de Oliva

La UE Tavernes se impone al Massanassa con cuatro goles

La UE Tavernes se impone al Massanassa con cuatro goles

Gandia celebra el '3 de March' per a reivindicar la figura del poeta Ausiàs March

La Diputación de València aprueba 400.000 euros para Gandia dentro del Fondo de Cooperación Municipal

Tracking Pixel Contents