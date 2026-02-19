La UE Tavernes se impone al Massanassa con cuatro goles
Pese a una primera mitad floja, los valleros remontaron el marcador en el segundo tiempo
Pepe Juan
Victoria clara y contundente del equipo vallero, que pasa la eliminatoria y, por primera vez y después de cinco ediciones, jugará ante su afición el próximo domingo 22 de febrero ante el Alberic. La UE Tavernes se impuso al Massanassa con una victoria de 1 a 4.
La primera mitad se le complicó al equipo de Tomaca, que tuvo una salida fulgurante, pero no aprovechó sus ocasiones. El equipo local, muy animado y con ganas, se adelantó en el marcador. Los de Tavernes pasaron por momentos de desconcierto pese a dos o tres ocasiones claras, como un tiro al poste que no aprovecharon. La situación comportó que el míster vallero sacara a todos los suplentes a calentar para motivar a su equipo, ya que no veía las cosas claras. El equipo se rehizo, marcó el empate Seral y pasó a dominar. Sabater dio la vuelta al marcador antes de que terminara la primera parte.
En la segunda mitad, el Tavernes aguantó las acometidas locales ya con menos apuros y marcaron dos goles más Jordi Meló y Vicent Blasco. Hubo algunas ocasiones más, como un tiro al palo de Brines. El Tavernes hizo notar la diferencia de categoría y el mejor estado físico y jugó en los últimos compases con los juveniles Marc y Luis.
El árbitro paró hasta tres veces el juego por lanzamiento de bengalas, en un partido bien jugado en algunas fases por ambos equipos y con deportividad.
El próximo domingo los valleros se enfrentarán al Ribarroja.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los vecinos de Xeraco, Miramar y Guardamar de la Safor podrán utilizar por primera vez un 'taxi a demanda
- Adiós a las playas de Tavernes de la Valldigna: Expertos de la UPV alertan de que los nuevos diques en Cullera agravarán la erosión en la costa de la Safor
- La falta de una educadora en un colegio de Tavernes obliga a las familias a acudir al centro para cambiar los pañales
- El sistema pionero contra jabalíes instalado en la carretera de Simat enviará avisos a los conductores por GPS
- Las obras de las torres de Piles paradas hace 14 años arrancarán en tres meses
- El incendio junto al río Vaca calcina un recinto con caballos en Xeraco
- La organización espera 4.000 participantes en la edición de 2026 que se disputa el 8 de noviembre
- Si el sistema de aviso de jabalíes evita un accidente como el mío ya será una gran ayuda