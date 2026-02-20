El abandono de campos en la Safor favorece la expansión de un ave exótica africana

Un estudio liderado por el profesor del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València Pau Lucio concluye que el abandono de tierras agrícolas y su posterior colonización por plantas invasoras están favoreciendo, especialmente en la comarca de la Safor, la proliferación de un ave exótica africana llamada estrilda común, científicamente conocida como Estrilda astrild.

El trabajo se ha publicado en acceso abierto en la revista "Journal of Ornithology" y se presentó al último congreso de la Sociedad Española de Ornitología. El ave se ha detectado en huertos abandonados de la periferia de los marjales de la Safor, pero puede proliferar por otros puntos del litoral mediterráneo.

Esto no es una noticia positiva, según los investigadores, ya que "la introducción de especies exóticas constituye una de las principales amenazas para la biodiversidad a escala global, dando lugar a impactos ecológicos y económicos significativos".

En entornos agrícolas y periurbanos, señala el informe, la transformación del paisaje, el abandono de cultivos y la presencia de vegetación invasora crean nuevas oportunidades ecológicas que algunas especies exóticas pueden explotar con gran eficacia.

El hábitat del estrilda, entre huertos improductivos y cañares. / Pau Lucio

En este contexto el estudio demuestra que el estrilda común muestra una notable capacidad de adaptación a los paisajes humanizados, especialmente en campos agrícolas abandonados, donde se alimenta de forma oportunista de semillas tanto nativas como exóticas.

Los resultados revelan que la presencia del estrilda está asociada con dos de las plantas invasoras más perniciosas y extendidas a nivel global, el plumero argentino ("Cortaderia selloana") y la caña común ("Arundo donax"), que proporcionan refugio y, en el caso del plumero argentino, también alimento a través de sus semillas.

Un grupo de estrildas. / Pau Lucio

El estrilda común se reproduce de manera continua desde mayo hasta aproximadamente octubre, alcanzando sus máximas densidades a finales del otoño. El estudio mostró su carácter invasor, ya que donde el estrilda común estaba presente llegaba a dominar las comunidades de aves.

El trabajo pone de relieve cómo el abandono agrario y su posterior colonización por plantas invasoras facilitan la expansión de aves exóticas, alterando potencialmente el funcionamiento de los ecosistemas mediterráneos.

Por tanto, los autores subrayan la necesidad de reforzar los programas de seguimiento a largo plazo así como de implementar medidas de gestión del paisaje orientadas a frenar la expansión de especies invasoras y a explorar los impactos que puedan tener sobre las comunidades de aves nativas.

En el estudio, además de Pau Lucio, participaron Rafael Muñoz, Virginia Garófano, Hugo Merle, Jaime Gómez y Juan S. Monrós. Detectaron la preferencia del estrilda común por hábitats degradados con presencia de plantas invasoras y analizaron sus patrones de alimentación.

El método fue un muestreo durante un año en dos humedales costeros, el marjal de la Safor y el parque natural de Pego-Oliva, realizando censos quincenales en 71 puntos de conteo.

El estrilda común fue registrada en 45 de los 71 puntos, siendo la sexta especie más abundante, en una comunidad con amplia presencia de l gorrión y del jilguero. El estrilda es una de las especies de aves no autóctonas más extendidas a nivel mundial debido al comercio internacional y con un gran potencial colonizador.