El alquiler de uno de cada tres pisos en Gandia ya supera el salario mínimo mensual
La falta de suelo disponible para construir en la ciudad limita la oferta de vivienda
Los propietarios imponen requisitos como la prohibición de mascotas o la obligación de abandonar el inmueble en verano
El acceso a un alquiler, especialmente alquiler asequible, se ha convertido en uno de los principales problemas de la sociedad actual, sobre todo para las generaciones más jóvenes. Emanciparse cada vez es más complicado y, sobre todo, caro.
Las ciudades alejadas de las grandes capitales tampoco se libran de esta escasez de vivienda, que, a su vez, eleva los precios de la poca oferta existente. Gandia solo dispone de cerca de 300 viviendas en alquiler, según un conocido portal de compraventa. Un 30 % de ellos —cerca de 90— superan el salario mínimo profesional, es decir, 1.184 euros brutos en catorce pagas (datos de 2025). A esta escasa oferta se suman los pocos alquileres que pueden ofrecer las inmobiliarias de la ciudad.
Si se rastrea a través de este tipo de buscadores, las personas interesadas pueden encontrar los inmuebles más baratos por un coste de 450 euros. Sin embargo, los propietarios indican que se trata de arrendamientos temporales, ofertados solo durante el curso universitario. En verano se convierten en pisos turísticos, que se alquilan de manera semanal o quincenal. En este caso, los precios se multiplican, ya que Gandia es uno de los principales destinos turísticos de la Comunitat Valenciana.
Los más baratos
Los arrendamientos más económicos no superan los 80 m² y suelen estar situados en las plantas más elevadas del edificio, a partir del quinto piso. Por su parte, los alquileres más caros alcanzan los 2.800 euros, aunque en verano pueden superar los 4.000 euros mensuales, precios que se disparan a medida que avanza la temporada. En este caso, se trata de un chalé de cinco habitaciones y 280 m².
El alquiler medio en Gandia se sitúa entre 700 y 900 euros, según explica Javier Rocher, presidente de la Asociación Inmobiliaria MLS Gandia. Rocher señala que se trata de inmuebles de tamaño medio, con tres habitaciones y cerca de 90 m². «Es el piso que busca cualquier persona que va a residir con su pareja», añade.
El propio Rocher es consciente de la dificultad de acceder a un alquiler. Como él mismo explica: «Para poder destinar 700 euros, tendrías que cobrar unos 1.500 euros, o compartirlo con otra persona. Con una sola nómina no lo puedes pagar: necesitarías dos ingresos».
El presidente añade que la sociedad se enfrenta a “un gran problema de vivienda”, cuya única solución pasa por construir, algo que, en sus palabras, «necesita al menos tres o cuatro años». Insiste en que «no es una situación fácil», aunque valora positivamente que las promotoras empiecen a mostrar interés por construir en la ciudad y ampliar el parque de viviendas.
Requisitos específicos
La falta de vivienda y la alta demanda comportan que los propietarios establezcan una serie de requisitos para los inquilinos. Entre ellos se encuentra la presentación de la nómina o la prohibición de mascotas para evitar desperfectos. Explica: «La situación es complicada para los inquilinos, pero también para las agencias y los propietarios, que no se atreven a alquilar a cualquiera porque no saben cómo va a reaccionar o si va a asumir las cuotas». Además, trabajan con aseguradoras de alquiler que facilitan el cumplimiento de estas condiciones.
Recalca que la situación es complicada. «Tenemos un problema. No va a ser algo que se solucione temprano o fácilmente, pero hay que actuar ya», concluye.
Gandia, entre las ciudades más atractivas para vivir fuera de la capital
El teletrabajo y el acceso a un transporte eficiente han comportado que muchos vecinos de València, y otras grandes ciudades del área metropolitana, opten por residir en Gandia. La ciudad se ha convertido en uno de los municipios con mayor demanda de alquiler de viviendas. De hecho, según un estudio elaborado por un conocido portal inmobiliario de internet, Gandia se sitúa en el puesto 52 a nivel nacional por el elevado número de peticiones de alquiler.
Gandia se sitúa por delante de otras ciudades como Cullera, en el puesto 84; Oliva, en el 87, o Alicante, que ocupa el 67º lugar. El informe señala que "cada vez más personas dirigen su búsqueda de alquiler a localizaciones fuera de las dos grandes ciudades españolas, donde se concentra la mayor oferta de pisos en arrendamiento". Por delante, y a nivel provincial, solo se encuentran Paterna, en el puesto 20, y Torrent, en la posición 21.
El incremento de la demanda para Javier Rocher, presidente de la Asociación Inmobiliaria MLS Gandia, responde a varios criterios. En sus palabras, "Gandia es una ciudad atractiva y no es cara". Insiste en que, a pesar de que se ha producido un incremento de precios, "estamos muy lejos del coste de València".
Rocher reconoce que hay muchos inquilinos que llegan de otras ciudades en busca de un piso para residir. Se trata de un hecho que, en sus palabras, "es un problema, ya que no hay viviendas disponibles". Por ello, reitera la necesidad de construir nuevos pisos para poner fin a esta situación. "Es un problema grave porque cada vez viene más gente".
