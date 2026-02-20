El alquiler de uno de cada tres pisos en Gandia ya supera el salario mínimo mensual

El acceso a un alquiler, especialmente alquiler asequible, se ha convertido en uno de los principales problemas de la sociedad actual, sobre todo para las generaciones más jóvenes. Emanciparse cada vez es más complicado y, sobre todo, caro.

Las ciudades alejadas de las grandes capitales tampoco se libran de esta escasez de vivienda, que, a su vez, eleva los precios de la poca oferta existente. Gandia solo dispone de cerca de 300 viviendas en alquiler, según un conocido portal de compraventa. Un 30 % de ellos —cerca de 90— superan el salario mínimo profesional, es decir, 1.184 euros brutos en catorce pagas (datos de 2025). A esta escasa oferta se suman los pocos alquileres que pueden ofrecer las inmobiliarias de la ciudad.

Si se rastrea a través de este tipo de buscadores, las personas interesadas pueden encontrar los inmuebles más baratos por un coste de 450 euros. Sin embargo, los propietarios indican que se trata de arrendamientos temporales, ofertados solo durante el curso universitario. En verano se convierten en pisos turísticos, que se alquilan de manera semanal o quincenal. En este caso, los precios se multiplican, ya que Gandia es uno de los principales destinos turísticos de la Comunitat Valenciana.

Los más baratos

Los arrendamientos más económicos no superan los 80 m² y suelen estar situados en las plantas más elevadas del edificio, a partir del quinto piso. Por su parte, los alquileres más caros alcanzan los 2.800 euros, aunque en verano pueden superar los 4.000 euros mensuales, precios que se disparan a medida que avanza la temporada. En este caso, se trata de un chalé de cinco habitaciones y 280 m².

El alquiler medio en Gandia se sitúa entre 700 y 900 euros, según explica Javier Rocher, presidente de la Asociación Inmobiliaria MLS Gandia. Rocher señala que se trata de inmuebles de tamaño medio, con tres habitaciones y cerca de 90 m². «Es el piso que busca cualquier persona que va a residir con su pareja», añade.

El propio Rocher es consciente de la dificultad de acceder a un alquiler. Como él mismo explica: «Para poder destinar 700 euros, tendrías que cobrar unos 1.500 euros, o compartirlo con otra persona. Con una sola nómina no lo puedes pagar: necesitarías dos ingresos».

El presidente añade que la sociedad se enfrenta a “un gran problema de vivienda”, cuya única solución pasa por construir, algo que, en sus palabras, «necesita al menos tres o cuatro años». Insiste en que «no es una situación fácil», aunque valora positivamente que las promotoras empiecen a mostrar interés por construir en la ciudad y ampliar el parque de viviendas.

Requisitos específicos

La falta de vivienda y la alta demanda comportan que los propietarios establezcan una serie de requisitos para los inquilinos. Entre ellos se encuentra la presentación de la nómina o la prohibición de mascotas para evitar desperfectos. Explica: «La situación es complicada para los inquilinos, pero también para las agencias y los propietarios, que no se atreven a alquilar a cualquiera porque no saben cómo va a reaccionar o si va a asumir las cuotas». Además, trabajan con aseguradoras de alquiler que facilitan el cumplimiento de estas condiciones.

Recalca que la situación es complicada. «Tenemos un problema. No va a ser algo que se solucione temprano o fácilmente, pero hay que actuar ya», concluye.