El Consell nombra a Eva Palomares secretaria autonómica de Administración Pública
La portavoz municipal del PP en Tavernes de la Valldigna agradece la confianza al conseller de Hacienda, José Antonio Rovira
La portavoz municipal del PP en Tavernes de la Valldigna, Eva Palomares, ha sido nombrada secretaria autonómica de Administración Pública, a propuesta del conseller de Hacienda y Economía, José Antonio Rovira. La decisión fue aprobada por el pleno del Consell de este viernes y así lo anunció el portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, durante la rueda de prensa posterior.
Palomares, a través de un comunicado, expresó su agradecimiento al conseller y se comprometió "a trabajar junto a él y al equipo para hacer políticas que beneficien a todos los valencianos". También agradeció al presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó.
Para el coordinador comarcal del PP David Ronda "es muy importante que tengamos representantes de nuestra comarca en lugares de toma de decisiones, esto ayuda al hecho que nuestra comarca siga en crecimiento de la mano del PP".
