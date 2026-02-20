La Cursa de la Dona Vicky Foods de Gandia abre las inscripciones para su decimoséptima edición

El Club d’Atletisme Safor Teika celebrará la XVII Cursa de la Dona Vicky Foods, en Gandia, el próximo domingo, 26 de abril. La Cursa está organizada por el club y cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de Gandia y Benirredrà, además de varias entidades vecinales y deportivas, y la Fundación Vicky Foods como patrocinador principal. La carrera fue presentada en rueda de prensa este jueves a cargo del presidente del CA Safor Teika, Vicent Boscà, el concejal de Deportes, Jesús Naveiro, y la concejala de Igualdad, Maribel Codina.

Una novedad es que la Fundación Vicky Foods renueva su compromiso con la carrera por tres ediciones más: 2026, 2027 y 2028. En este sentido desde la fundación su representante, Marta Bertomeu, valora que esta colaboración “nos permite seguir impulsando el deporte y los hábitos de vida saludables, uno de nuestros pilares fundamentales”, y aboga por “seguir contribuyendo a que cada año más mujeres se sumen a esta cita deportiva y social, porque sabemos que su impacto es real y muy positivo y refuerza nuestro propósito de promover el bienestar de la comunidad”.

El presidente del CA Safor Teika, Vicent Boscà, con los concejales Jesús Naveiro y Maribel Codina. / Foto: Natxo Francés. / Natxo Francés

Boscà señaló que la carrera, ya consolidada en el calendario anual, espera volver a superar las cinco mil participantes del año pasado.

Naveiro subrayó que la Cursa “no es solo una prueba deportiva, sino un auténtico día de fiesta, convivencia y alegría”, y agradeció el trabajo del club organizador y la implicación de la Fundación Vicky Foods y del resto de patrocinadores y colaboradores que hacen posible que la carrera sea “un referente deportivo que fomenta la igualdad y transciende el ámbito local, con participantes de toda la comarca y otros puntos del territorio”.

Codina hizo hincapié en la vertiente social y educativa del acontecimiento. Codina recordó que durante los meses previos se organizan entrenamientos abiertos y destacó que la carrera “es una oportunidad para compartir con amigas y familiares, hacer comboi y promover la educación deportiva y la salud”.

El circuito urbano, de 5,9 km, discurrirá, como es habitual, por las calles de Gandia y Benirredrà, en una única vuelta. La salida será el 26 de abril a las 10.30 horas desde la avenida de Les Esclaves y la meta estará en el mismo lugar. Para finalizar el evento tendrá lugar un festival aeróbico y entrega de trofeos. La prueba estará controlada por la empresa Crono4Sports con el sistema de chip desechable.

Inscripciones

Las inscripciones están abiertas desde hoy hasta el martes, 21 de abril. El precio del primer tramo es de 8 euros (7 euros, más 1 euro solidario), que se mantendrá hasta el 14 de abril. Del15 de abril al 21 de abril subiráa12 euros (10 euros, más 2 euros solidarios). Estas cuotas incluyen el seguro de accidentes y responsabilidad civil, la camiseta oficial de la carrera, y bolsa de la corredora, avituallamientos durante la misma y al acabar, así como aquellos regalos promocionales que la organización disponga; además todas las inscritas a la carrera pueden participar en el plan de entrenamientos preparatorios, patrocinados por Clínicas Biomédicas Ascires.

Pueden realizarse en la web oficial y en los puntos físicos de establecimientos colaboradores de Gandia y localidades cercanas. Además, se fomentará la inscripción en los centros escolares, con un “pack” de muestras de camisetas y acceso a la plataforma de inscripción.

La camiseta oficial que se entrega a las participantes será técnica. El color de este 2026, escogido como siempre a través de las redes sociales por votación popular, es el azul. Existe la opción de personalización de la camiseta, disponible hasta el día 4 de abril, con un coste extra de 3 euros.

Categorías

Las corredoras pueden inscribirse de forma individual o por equipos. En el primer caso se establecen seis categorías: “absoluta” (todas las participantes); “mayor de 50 años” (nacidas antes del 26.04.1976), “mayor de 60 años” (nacidas antes del 26.04.1966); “mayor de 70 años” (nacidas antes del 26.04.1956); “menores de 15 años” (nacidas después del 26.04.2011) y “locales”.

El presidente del CA Safor Teika, Vicent Boscà, con el concejal Jesús Naveiro y Marta Bertomeu, de la Fundación Vicky Foods. / Natxo Francés

En la modalidad por equipos estos son los siguientes: “dos hermanas”, “tres hermanas”, “madre e hija”, “madre y dos hijas”, “abuela, madre y nieta”, “suegra y nuera”, “dos cuñadas”, “tía y sobrina” y “pareja”. Cada participante sólo podrá estar en un equipo, que concretará en el momento de hacer la inscripción. También habrá trofeos a las agrupaciones o asociaciones más numerosas y a los colegios con más participantes.

Entrenamientos

Este año vuelven los entrenamientos previos gratuitos, a cargo de profesionales del deporte, y patrocinados por Clínicas Biomédicas Ascires. Están dirigidos a mujeres de cualquier edad y condición física. Serán totalmente presenciales, durante los meses de marzo y abril. La mayoría será en Gandia. Las fechas y ubicaciones exactas se anunciarán a través de las redes sociales de la Cursa. Se hará entrega de camisetas de entrenamiento para todas las participantes, y habrá avituallamiento en cada una de las sesiones. Como novedad, habrá dos entrenamientos nocturnos, dos en el espacio de acrobacias aéreas Spiracle y en Tu&Me Resort, que también serán gratuitos, pero con inscripción previa.

‘La Cursa als Coles’

Y de nuevo, con el apoyo del departamento municipal Igualtat Gandia, también se organiza el concurso de relatos cortos “La Cursa als Coles”, dirigido al alumnado de 5º de Primaria de centros educativos de la ciudad. Esta será la cuarta edición. Niños y niñas puede escoger entre tres temas: “Recuerdo con emoción mi última carrera”; “Tengo ganas de la próxima carrera”; y “Yo también participaré animando a mis compañeras”.

Las redacciones se podrán entregar hasta el 27 de febrero. Los premios se otorgarán el 6 de marzo, aprovechando los actos del Día Internacional de la Mujer, a mediodía en la plaza Major. Consisten en tres cheques-regaloen material deportivo de 100, 75 y 50 euros, para los tres primeros, y para los finalistas una bolsa con material del CA Safor Teika.

Proyecto social

La carrera dedica desde hace varios años una parte del importe donado por cada corredora en el momento de su inscripción a un proyecto social, relacionado siempre con la mujer. Este año irá destinado a la Fundación Española de Enfermedades Priónicas, que busca explicar las causas biológicas de unas patologías raras cuya incidencia es mayor en mujeres.

La causa de estas enfermedades es un plegamiento anómalo de una proteína ubicada en la membrana de las células neuronales. Esa proteína “mal plegada” hace que otras normales también se estropeen, como un efecto dominó. Con el tiempo esto daña al cerebro. Estudios recientes han descubierto que dos de cada tres mujeres portadoras la transmiten a su descendencia. El objetivo es encontrar una terapia génica para que las mujeres portadoras puedan tener descendencia libre de este gen.

La presentación de la carrera será el próximo martes, 24 de marzo, en la Casa de la Cultura en la que como siempre están invitados la ciudadanía de Gandia y alrededores.