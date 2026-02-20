Dimite la concejala del PP de Gandia Aina Borredà por "motivos personales"

La concejala del PP de Gandia Aina Borredà, en la oposición, ha presentado su renuncia al cargo esta mañana en el pleno municipal correspondiente al mes de febrero. Posteriormente, en rueda de prensa, y acompañada por el portavoz municipal, Víctor Soler, ha ampliado las razones por las que toma esta decisión.

Lo hace, según asegura, al no poder conciliar su cargo político con su "vida familiar". Borredà, que se ha ocupado de asuntos relacionados con el Grau de Gandia, agradeció "esta etapa de aprendizaje y experiencia" tanto a sus compañeros del grupo municipal como al propio Víctor Soler.

La concejala ha precisado, ante algunos rumores que han corrido en los últimos días, que nunca ha cobrado por dedicación parcial, sólo por asistencias a plenos y comisiones, y añade que su declaración de bienes continúa expuesta en el portal de transparencia del ayuntamiento, de hecho también la ha facilitado hoy durante su comparecencia.

El portavoz municipal, Víctor Soler, y la ya exconcejala Aina Borredà, en rueda de prensa. / J.C.

Por su parte, Víctor Soler agradeció a Borredà su paso por la política local. Comentó que es una "mujer valiente" y "ejemplo de elegancia" al comunicar su renuncia, y añadió que "seguirá vinculada al proyecto del PP, aunque en segunda línea", con la vista puesta en las elecciones municipales de 2027.

Durante el debate de su renuncia en el pleno, tanto los portavoces como el alcalde le han dedicado palabras de agradecimiento. Ahora bien, el portavoz socialista, Adrià Vila, ha insinuado que podría haber algo más detrás de esta dimisión. "Las casualidades en política no existen, tiempo habrá para ver si esta renuncia tiene que ver con algunas noticias que se han publicado", comentó.

A Aina Borredà le sustituirá el siguiente en la lista, Javier Moreno, una persona, según comentó Soler, "muy vinculada al barrio de Corea, al Club de Vespa de la Safor y al atletismo". Está previsto que tome posesión del acta de concejal en el próximo pleno de marzo.