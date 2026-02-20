Educación autoriza que el 16 de marzo sea festivo en Gandia

El alumnado de Gandia sí que podría disfrutar de las Fallas durante la jornada del 16 de marzo. La Conselleria de Educación ha respondido favorablemente a la petición realizada por el Consell Escolar Municipal y, por lo tanto, declara este día como no lectivo. Así, el 16 de marzo, y coincidiendo con el primer día de actos en la ciudad, no habrá clase, por lo que el curso se alargará hasta el lunes 22 de junio.

La ciudad ya ha solicitado este día como no lectivo en otras ocasiones, pero este curso escolar la inspección educativa publicó una instrucción advirtiendo que no se iba a otorgar ese 16 de marzo. Sin embargo, la aprobación de este día como no lectivo en València comportó una avalancha de solicitudes por parte de distintos ayuntamientos, entre los que se encontraba Gandia.

La petición se acordó por unanimidad en el Consell Escolar Municipal y responde a una reivindicación histórica tanto del sector educativo como de la Federació de Falles, ya que el 16 de marzo es un día oficial dentro del calendario fallero de Gandia, por lo que la ciudad presenta cortes de tráfico que afectan al normal desarrollo de la actividad lectiva.

Negativa en Oliva

El Consell, por su parte, ha rechazado que el 17 de marzo sea festivo en Oliva. El Ayuntamiento de Oliva había solicitado alargar el curso hasta el 22 de junio para que el alumnado pudiera disfrutar de esta jornada fallera, en la que se celebra la Ofrenda y, además, se dispara una mascletà a las 14 h.

Pese a la negativa, el consistorio remitirá un informe en el que se acrediten los problemas de movilidad que supondría que los alumnos y alumnas acudieran a los centros escolares, ya que la mascletà, que se llevará a cabo a las 14 h, se realiza cerca de tres colegios y coincidiría con la salida del alumnado.